ألمانيا تهزم الدنمارك وتعبر إلى دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا (فيديو)

بلغ المنتخب الألماني دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا المقامة على أرضه، وذلك عقب تغلبه على نظيره الدنماركي (2-0)، مساء السبت، ضمن منافسات دور الـ16.

وبعد مرور 35 دقيقة من المباراة، اضطر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير إلى إيقافها وطلب من اللاعبين العودة إلى غرف الملابس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وظهور البرق والرعد في سماء مدينة دورتموند التي استضافت المباراة.

وبعد فترة توقف دامت لـ20 دقيقة، تم استئناف المباراة، حيث تقدم المنتخب الألماني في الدقيقة 53 بهدف من ضربة جزاء سجلها كاي هافيرتز.

وفي الدقيقة 68 سجل جمال موسيالا الهدف الثاني للمنتخب الألماني.

ونجح المنتخب الألماني في تحقيق ثالث فوز له على حساب الدنمارك في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما بالبطولة، حيث سبق له أن فاز في أول مواجهة بينهما في نسخة عام 1988 في ألمانيا بنتيجة (2-0).

والتقى الفريقان مجددا في نهائي النسخة التالية عام 1992 في السويد، حيث حقق المنتخب الدنماركي الفوز بنتيجة (2-0) ليفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن ينجح المنتخب الألماني في تحقيق الفوز في نسخة عام 2012 بأوكرانيا وبولندا بنتيجة (2-1).

ويلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية، مع الفائز من المواجهة التي ستقام في وقت لاحق من، اليوم الأحد، بين إسبانيا وجورجيا، وذلك يوم الخامس من يوليو/تموز المقبل في شتوتغارت.

وكانت مباريات دور الـ16 انطلقت، السبت، حيث فاز المنتخب السويسري على نظيره الإيطالي (2-0)، ليتأهل لملاقاة الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا بالدور ذاته.