الأرجنتين ضد البيرو.. منتخب “التانغو” يفوز بدون ميسي ويتصدر مجموعته في كوبا أمريكا 2024 (فيديو)

رغم غياب نجمها المخضرم ليونيل ميسي للإصابة، فقد حققت الأرجنتين -بطلة العالم- العلامة الكاملة في دور المجموعات ضمن بطولة كوبا أمريكا 2024 بفوزها السهل على بيرو 2-0 في ميامي.

سجل المهاجم لاوتارو مارتينيس الهدفين في ملعب هارد روك ستاديوم أمام جمهور غفير دعم حامل اللقب، ليضمن المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات كاملة، بعد فوزه على كندا في المباراة الافتتاحية 2-0 ثم تشيلي 1-0.

ميسي، الذي اشتكى من ألم في العضلة المقربة اليمنى، غاب عن المباراة إضافة إلى غياب المدرب ليونيل سكالوني، الموقوف لمباراة واحدة بسبب التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في المباراتين السابقتين.

Lautaro went straight to Messi after his goal ❤️pic.twitter.com/c4hffXzVqx

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 30, 2024