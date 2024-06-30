الأرجنتين ضد البيرو.. منتخب “التانغو” يفوز بدون ميسي ويتصدر مجموعته في كوبا أمريكا 2024 (فيديو)

رغم غياب نجمها المخضرم ليونيل ميسي للإصابة، فقد حققت الأرجنتين -بطلة العالم- العلامة الكاملة في دور المجموعات ضمن بطولة كوبا أمريكا 2024 بفوزها السهل على بيرو 2-0 في ميامي.

سجل المهاجم لاوتارو مارتينيس الهدفين في ملعب هارد روك ستاديوم أمام جمهور غفير دعم حامل اللقب، ليضمن المنتخب الأرجنتيني صدارة المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات كاملة، بعد فوزه على كندا في المباراة الافتتاحية 2-0 ثم تشيلي 1-0.

ميسي، الذي اشتكى من ألم في العضلة المقربة اليمنى، غاب عن المباراة إضافة إلى غياب المدرب ليونيل سكالوني، الموقوف لمباراة واحدة بسبب التأخر بالعودة إلى الملعب بعد الاستراحة في المباراتين السابقتين.

Lautaro went straight to Messi after his goal ❤️pic.twitter.com/c4hffXzVqx — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 30, 2024

سيطرة كاملة

رغم تلك الغيابات، فقد سيطرت الأرجنتين على المباراة بشكل كامل، حيث أجرت تسعة تغييرات في التشكيلة الأساسية بعد تأكيد تأهلها في الجولة الثانية، ودفعت بالمهاجم الشاب أليخاندرو غارناتشو منذ البداية.

سجل مارتينيس الهدف الأول عقب بداية الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة في العمق من أنخل دي ماريا، التي حررت مارتينيس ليضع الكرة فوق الحارس المتقدم بيدرو غاييسي.

وحصلت الأرجنتين على فرصة لتعزيز النتيجة بعد لمسة يد من خيسوس كاستيو داخل الصندوق، لكن لياندرو باريديس أهدر ركلة الجزاء بتسديد الكرة في القائم (الدقيقة 72). وعاد مارتينيس ليسجل الهدف الثاني بعد تخطيه المدافع ألدو كورسو، ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 86.

مارتينيس، الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، قال “كان الشوط الأول صعبًا لأنهم كانوا يدافعون بعمق، لكن الهدف الأول فتح المباراة. لدينا المزيد لتقديمه”. وأضاف عن تسجيله في المباراة الرابعة تواليًا “كل مرة أرتدي هذا القميص، في كل حصة تدريبية، في كل حديث للفريق، أستمتع بذلك”.

وتلتقي الأرجنتين في ربع النهائي مع وصيف المجموعة الثانية، على الأرجح الإكوادور أو المكسيك، يوم الخميس في هيوستن، تكساس.

Así terminó el Grupo A 💫 pic.twitter.com/Ihf0auK5FK — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 30, 2024

كندا تتأهل إلى ربع النهائي

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تأهلت كندا إلى ربع النهائي في ظهورها الأول بتعادلها دون أهداف مع تشيلي التي لعبت بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيسر غابريال سوازو.

وقال قائد كندا ألفونسو ديفيس “تطلَّب الأمر عملاً كبيرًا. هذه أول مشاركة لنا في المسابقة وليست سهلة”. وتواجه كندا متصدر المجموعة الثانية، على الأرجح فنزويلا، يوم الجمعة في أرلينغتون، تكساس.