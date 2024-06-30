لأول مرة في كوبا أمريكا.. تعيين طاقم تحكيم نسائي لإدارة إحدى المباريات

اتخذ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قرارًا تاريخيًّا في بطولة (كوبا أمريكا 2024) المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة.

وعيَّن كونميبول طاقم تحكيم نسائيًّا للمرة الأولى في تاريخ كوبا أمريكا، إذ اختار البرازيليتين إيدينا ألفيش ونيوزا باك، والكولومبية ماري بلانكو، لإدارة مباراة بوليفيا وبنما في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

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ونجحت ألفيش وباك في خطف الأضواء حينما شاركتا في إدارة مباراة ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني وإنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري في دور المجموعات لبطولة (كوبا ليبرتادوريس) للرجال عام 2021.

Bolívia x Panamá terá arbitragem 100% feminina; Edina Alves e Neuza Back são escaladas https://t.co/0fAiKhTNi7 — Portal AtaNews (@PortalAtanews) June 30, 2024

تتمتعان بخبرة كبيرة

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2024 أن الحكمتين تتمتعان بخبرة كبيرة، بعد مشاركتهما في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية للرجال في قطر، لتصبحا أول عنصر نسائي يدير لقاءات المسابقة.

وتمتلك ألفيش مسيرة مهنية مميزة، إذ بدأت التحكيم عام 2000 وتدرجت في إدارة العديد من المباريات في الدرجات الدنيا، قبل أن تتولى إدارة بطولات مثل كأس العالم للسيدات، بما في ذلك نسخة عام 2019 في فرنسا، حيث أدارت مباراة الدور قبل النهائي بين الولايات المتحدة وإنجلترا.

أما ماري بلانكو، فسيكون هذا هو ظهورها الثاني في إحدى المسابقات القارية للرجال، بعد بطولة كوبا ليبرتادوريس.