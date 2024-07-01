إسبانيا تحطم آمال جورجيا وتبلغ دور الثمانية من بطولة أوروبا (فيديو)

تعافت إسبانيا المتألقة من صدمة تلقي هدف عكسي مبكر لتتغلب في نهاية المطاف (4-1) على جورجيا الشجاعة والمفعمة بالحيوية، اليوم الأحد، لتضرب موعدًا مرتقبًا في دور الثمانية من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمام المستضيفة ألمانيا.

وبعد الصمود في وجه طوفان هجومي شبه متواصل على مرماها وتصدي الحارس المتميز جيورجي مامارداشفيلي للعديد من الفرص، فاجأت جورجيا الجماهير بتقدمها من أول هجمة بعد 18 دقيقة، عندما وجّه مدافع إسبانيا روبن لي نورماند تمريرة أوتار كاكابادزي العرضية بصدره إلى شباك أوناي سيمون.

وتمكنت إسبانيا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق رودري بتسديدة خارج المنطقة، وبعد أن كاد خفيتشا كفاراتسخيليا يعيد جورجيا للتقدم مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة من منتصف الملعب تقدمت إسبانيا بضربة رأس من فابيان رويز بعد 6 دقائق من نهاية الاستراحة.

وواصلت إسبانيا الضغط، لكن لاعبي جورجيا ركضوا بجهد لإبقائها في وضع حرج حتى انطلق نيكو وليامز بهجمة مرتدة ليسجل الهدف الثالث أخيرًا، فيما اختتم داني أولمو أهداف المباراة بتسديدة دقيقة قبل 7 دقائق من صفارة النهاية، لتحقق إسبانيا انتصارها الرابع في البطولة.