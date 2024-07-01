هدف بلينغهام “الطائر” ينقذ إنجلترا أمام سلوفاكيا في بطولة أوروبا (فيديو)

قلب منتخب إنجلترا تأخره بهدف أمام نظيره السلوفاكي إلى فوز (1-2)، اليوم الأحد، ليبلغ دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا.

وانتظر المنتخب الإنجليزي حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليسجل له نجمه جود بلينغهام هدفًا رائعًا من الوضع طائرًا، تعادل به مع نظيره السلوفاكي الذي سجل له إيفان سكرانز هدف التقدم في الدقيقة 25.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، وسجل منتخب إنجلترا هدفه الثاني عن طريق قائده هاري كين في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية، نظيره السويسري في دور الثمانية، حيث تأهل الأخير لهذا الدور بعد فوزه على إيطاليا حامل اللقب (2-0)، أمس السبت.

وستقام مواجهة إنجلترا وسويسرا، في 6 من يوليو/تموز الجاري في مدينة دوسلدورف.