يورو 2024.. هدف البديل مواني يقود فرنسا للفوز بشق الأنفس على بلجيكا وبلوغ دور الثمانية (فيديو)

سجل البديل راندال كولو مواني هدفا قبل 5 دقائق من النهاية لتبلغ فرنسا دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، اليوم الاثنين، بعد فوز بطلة أوروبا مرتين بهدف وحيد على بلجيكا.

وتلعب فرنسا مع الفائز في مباراة البرتغال وسلوفينيا بدور الثمانية في هامبورج، يوم الجمعة المقبل.

ومع الاستعداد للجوء إلى شوطين إضافيين، مرَّر نغولو كانتي الكرة إلى كولو مواني الذي أطلق تسديدة اصطدمت بالمدافع يان فرتونغن وغيَّرت اتجاهها لتستقر في شباك الحارس كوين كاستيلز.

وسيطرت فرنسا على أغلب فترات المباراة، وسنحت فرص لأوريلين تشواميني وماركوس تورام على مدار شوطي اللقاء، مع قيام كيليان مبابي بتهديد بلجيكا بفضل سرعته.

وكادت بلجيكا تنتزع الفوز في وقت متأخر لكن الحارس مايك مينيان تصدى لمحاولات روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

وكان اللقاء رسميا بين فرنسا ثاني أفضل منتخب في العالم، وثالث أفضل منتخب وهو بلجيكا، ولكن بعد أن وصل كلا الفريقين إلى مرحلة خروج المغلوب بعد أداء غير مبهر، مع تسجيل كل منتخب هدفين فقط في دور المجموعات، سيطر الحذر عليهما.

وجاءت أفضل فرصة في الشوط الأول لفرنسا بعد 34 دقيقة عندما أرسل غول كوندي تمريرة عرضية وصلت إلى المهاجم ماركوس تورام الذي لعبها بضربة رأس افتقدت الدقة ليقضي دقيقتين متتاليتين في توبيخ نفسه.

وأطلق أوريلين تشواميني تسديدة قوية في مطلع الشوط الثاني تصدى لها كوين كاستيلز حارس بلجيكا في أول ظهور له، بينما أخطأ النشيط كيليان مبابي وأهدر فرصة جيدة بعد سلسلة من التمريرات لفرنسا.

وأبعد الظهير تيو هرنانديز هجمة نادرة لبلجيكا وتدخّل في الوقت المناسب بينما كان يانيك كاراسكو يستعد للتسديد من مدى قريب، ثم أوقف حارس فرنسا مايك مينيان محاولات لوكاكو ودي بروين.

واستمر الإنهاء السيئ للاعبي فرنسا للهجمات بعدما أطلق وليام ساليبا ومبابي تسديدات من دون دقة قبل أن ينتزع هدف مواني الفوز.