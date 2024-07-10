شاهد: هدف جمال الأسطوري يقود إسبانيا للفوز على فرنسا والتأهل لنهائي يورو 2024

سجلت إسبانيا هدفين في 5 دقائق من توقيع لامين جمال وداني أولمو في شوط أول ناري لتقلب تأخرها إلى فوز 2-1 على فرنسا، مساء الثلاثاء، لتتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وكان راندال كولو مواني قد تقدم لفرنسا، لكن جمال (16 عاما) أدرك التعادل بعد 9 دقائق بتسديدة قوية في الدقيقة 21 ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في بطولة أوروبا أو كأس العالم قبل أن يضيف أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 محرزا هدفه الثالث في أدوار خروج المغلوب.

وينتظر منتخب إسبانيا، الذي فاز بكل مبارياته في البطولة، المنتصر من مواجهة إنجلترا وهولندا التي تقام اليوم الأربعاء.

ويقام النهائي في برلين، الأحد المقبل، عندما يسعى أبناء المدرب لويس ديلا فوينتي لتحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب للمرة الرابعة.

وسنحت لمنتخب إسبانيا فرصة مبكرة عندما لعب جمال -أصغر لاعب يشارك في قبل نهائي بطولة أوروبا أو كأس العالم- عرضية إلى داخل المنطقة لعبها فابيان رويز برأسه فوق العارضة.

واستغلت فرنسا فرصة مماثلة عندما لعب كيليان مبابي، الذي لعب دون قناع بعدما تعرّض لكسر في الأنف في بداية البطولة، عرضية حوّلها كولو مواني بضربة رأس ليسجل أول هدف لفرنسا من لعب مفتوح في البطولة.

لكن سرعان ما قلب منتخب إسبانيا، الذي كان يفتقد جهود داني كاربخال وروبن لو نورماند للإيقاف وبيدري للإصابة، الأمور رأسا على عقب.

ولعب جمال تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى من مسافة 25 مترا، لترتد من القائم إلى داخل الشباك، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه كأصغر لاعب يسجل في كأس العالم أو بطولة أوروبا.

وقبل أن تستعيد فرنسا توازنها، كلل أولمو هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 25 عندما اصطدمت تسديدته بالفرنسي غول كوندي إلى داخل الشباك.

وزادت فرنسا، التي استقبلت هدفا واحدا في 5 مباريات سابقة، من إيقاع المباراة بعد الاستراحة، وسنحت لها فرص لكنها أخفقت في إدراك التعادل.