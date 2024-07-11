بـ10 لاعبين.. كولومبيا تبلغ نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروغواي

فازت كولومبيا على أوروغواي 1-صفر قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط، وذلك بفضل ضربة رأس من جيفرسون ليرما في الشوط الأول لتضرب موعدا في النهائي مع الأرجنتين حاملة اللقب.

وفي الوقت الذي كان فيه معظم الجماهير البالغ عددها أكثر من 70 ألف متفرج يساند كولومبيا من البداية، الأربعاء، سجل ليرما هدف الفوز بعدما أهدر داروين نونيز مهاجم أوروغواي 3 فرص جيدة لوضع فريقه في المقدمة.

وأتيحت لمهاجم ليفربول فرصة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17 لكنه سدد إلى جوار المرمى قبل أن يفشل في التسديدة بقوة وبعدها أرسل تسديدة متقنة فشلت في هز الشباك ليجلس القرفصاء مستغربا كيف أهدر هذه الفرصة.

ودفعت أوروغواي ثمن الفرص الضائعة عندما ارتقى ليرما فوق الدفاع ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى مرمى الحارس سيرخيو روشيت في الدقيقة 39 ليحقق جيمس رودريجيز، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الرابعة في 5 مباريات، تمريرته الحاسمة السادسة في البطولة.

Uruguay players were fighting with Colombia fans after the game 😬pic.twitter.com/7OhnE2O56S — Buttcrack Sports (@ButtCrackSports) July 11, 2024

طرد مونوز

وأخذت المباراة منعطفا جديدا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عندما ضرب الظهير الأيمن دانييل مونوز لاعب أوروغواي مانويل أوجارتي بالمرفق في صدره عند توقف اللعب ليحصل على الإنذار الثاني ومن ثم البطاقة الحمراء.

ومع استحواذ أوروغواي على الكرة في الشوط الثاني دفع المدرب مارسيلو بيلسا بالمهاجم المخضرم لويس سواريز في الدقيقة 67 وكاد يسجل بعد لحظات، إذ ارتطمت تسديدة المهاجم البالغ عمره 37 عاما بالقائم ليسقط على ركبتيه محبطا.

وأتيحت لكولومبيا فرصة ذهبية لحسم الفوز في الدقيقة 88 عندما استحوذت على الكرة داخل منطقة جزاء أوروغواي لكن ماتيوس أوريبي أرسل تسديدة أرضية منخفضة إلى جوار القائم.

ولم تصدق جماهير كولومبيا نفسها وهي تشاهد أوريبي يطلق تسديدة أخرى هائلة من داخل المنطقة أيضا اصطدمت بالحارس روشيت والعارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحافظت كولومبيا، التي مددت مسيرتها الخالية من الهزائم إلى 28 مباراة، على فوزها الثمين لتبلغ أول نهائي لها منذ 2001 عندما فازت بلقبها الوحيد.

وستلعب كولومبيا مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي في فلوريدا يوم الأحد المقبل، وستبقى أوروغواي في شارلوت لمواجهة كندا بعد غد السبت لتحديد صاحب المركز الثالث.

وهذه أفضل نتيجة لأوروغواي في كأس كوبا أمريكا منذ فوزها باللقب عام 2011.

وتتساوى الأرجنتين مع أوروغواي ولكل منهما 15 لقبا، وستنفرد بالرقم القياسي للفوز بالبطولة في حال فوزها على كولومبيا.