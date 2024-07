بـ10 لاعبين.. كولومبيا تبلغ نهائي كوبا أمريكا على حساب أوروغواي

فازت كولومبيا على أوروغواي 1-صفر قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم رغم خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط، وذلك بفضل ضربة رأس من جيفرسون ليرما في الشوط الأول لتضرب موعدا في النهائي مع الأرجنتين حاملة اللقب.

وفي الوقت الذي كان فيه معظم الجماهير البالغ عددها أكثر من 70 ألف متفرج يساند كولومبيا من البداية، الأربعاء، سجل ليرما هدف الفوز بعدما أهدر داروين نونيز مهاجم أوروغواي 3 فرص جيدة لوضع فريقه في المقدمة.

وأتيحت لمهاجم ليفربول فرصة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17 لكنه سدد إلى جوار المرمى قبل أن يفشل في التسديدة بقوة وبعدها أرسل تسديدة متقنة فشلت في هز الشباك ليجلس القرفصاء مستغربا كيف أهدر هذه الفرصة.

ودفعت أوروغواي ثمن الفرص الضائعة عندما ارتقى ليرما فوق الدفاع ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية إلى مرمى الحارس سيرخيو روشيت في الدقيقة 39 ليحقق جيمس رودريجيز، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الرابعة في 5 مباريات، تمريرته الحاسمة السادسة في البطولة.

Uruguay players were fighting with Colombia fans after the game 😬pic.twitter.com/7OhnE2O56S

— Buttcrack Sports (@ButtCrackSports) July 11, 2024