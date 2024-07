تركوا ملفات الناتو جانبا.. رئيسا وزراء هولندا وبريطانيا يشاهدان مباراة كرة قدم لبلديهما معا (فيديو)

في أجواء رياضية ودية على هامش قمة حلف “الناتو” المنعقدة في واشنطن، شهد رئيسا وزراء هولندا وبريطانيا، ديك سخوف وكير ستارمر، مباراة نصف النهائي في بطولة الأمم الأوروبية 2024 معًا.

وأثناء متابعتهما للمباراة، تبادل رئيسا الوزراء قمصان منتخبي بلديهما.

وأظهر “الفيديو” الذي نُشر على حساب كير ستارمر في منصة “X” (تويتر سابقًا) رئيسي الوزراء وهما يستمتعان بالمباراة معًا، ويتبادلان القمصان.

وتُعقد قمة “الناتو” في واشنطن هذا العام لبحث قضايا الأمن والدفاع والتعاون بين الدول الأعضاء.

Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score…@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024