هدف قاتل يقود إنجلترا للفوز على هولندا والتأهل لنهائي يورو 2024 (فيديو)

بلغت إنجلترا المباراة النهائية الثانية تواليًا في كأس أوروبا عندما حققت فوزًا قاتلًا على هولندا 2-1 الأربعاء على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في دورتموند في الدور نصف النهائي.

وكانت هولندا البادئة بالتسجيل بوساطة تشافي سيمونز (7)، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كاين (18 من ركلة جزاء)، قبل أن ينجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتلتقي إنجلترا في المباراة النهائية الأحد المقبل على الملعب الأولمبي في برلين مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1 الثلاثاء في ميونيخ.

مجريات المباراة

وبدأت المباراة بإيقاع سريع واستعرض كل من الفريقين طموحًا هجوميًا مبكرًا لتتقدم هولندا في الدقيقة السابعة عندما استخلص سيمونز الكرة من ديكلان رايس وتقدم، ثم سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم هولندا 1-صفر.

حاول منتخب إنجلترا الحفاظ على هدوئه وبدأ محاولات جادة للتعادل، وقد سدد هاري كين كرة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الهولندي بارت فيربروخن تصدى لها، ثم تألق بوكايو ساكا في المراوغة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها الدفاع ووصلت إلى كين الذي سددها بقوة، لكنها مرت فوق العارضة.

وتوقف اللعب، إذ لجأ الحكم لتقنية “الفيديو” للتأكد من تعرض كين لتدخل من جانب دينزل دمفريس عند تسديد الكرة، وعاد معلنًا احتساب ركلة جزاء لإنجلترا، سجل منها كين هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 18.

وكادت إنجلترا أن تتقدم في الدقيقة 23 إذ توغل فيل فودن داخل منطقة الجزاء، ووجّه كرة إلى الشباك مرت من الحارس، لكن دمفريس أوقفها فوق خط المرمى ثم أطاح بها.

وعاند الحظ دومفريس في الدقيقة 30 إذ صوب كرة خطرة بضربة رأس إثر ركلة ركنية، لكن العارضة تصدت لها، وردت إنجلترا بمحاولة بعدها بثوان عن طريق فودن الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن القائم تصدى لها.

وأجرى رونالد كومان مدرب هولندا تبديلًا اضطراريًا في الدقيقة 35، إذ دفع باللاعب جوي فيرمان بدلًا من ممفيس ديباي الذي اشتكى من إصابة.

وأنقذ فيربروخن شباك هولندا مجددًا في الدقيقة 39، إذ تصدى لكرة مباغتة خطرة سددها فودن بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع مدرب هولندا بالمهاجم فاوت فيخورست بدلًا من دونييل مالين.

وقدمت هولندا أكثر من محاولة أملًا في التقدم، لكن سرعان ما حولت تركيزها بشكل أكبر إلى التأمين الدفاعي في ظل استمرار سيطرة إنجلترا.

وتصدى الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد لكرة خطرة سددها القائد ‬فيرجيل فان دايك إثر ركلة حرة في الدقيقة 65.

واستمرت الصحوة الهجومية لهولندا أملًا في خطف الهدف الحاسم، لكن إنجلترا تمسكت بالحذر الدفاعي، وأبعدت الخطورة بشكل كبير عن مرماها.

وكاد سيمونز أن يضيف الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 78 إذ سدد كرة خطرة من حدود منطقة الجزاء، لكن بيكفورد تصدى لها.

واهتزت شباك هولندا في الدقيقة 79، عندما تلقى ساكا عرضية من كايل ووكر وسدد الكرة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهداف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية “الفيديو”.

وفي الدقائق الأخيرة، كثفت إنجلترا محاولاتها الهجومية حتى نجحت في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وسجله البديل واتكينز الذي تلقى تمريرة من كول بالمر، واستدار ثم سدد كرة زاحفة قوية سكنت الزاوية البعيدة من الشباك.