بالأرقام.. مسيرة الأرجنتين وكولومبيا نحو نهائي كوبا أمريكا 2024

يترقب محبو الساحرة المستديرة في العالم بصفة عامة وكرة القدم اللاتينية على وجه الخصوص، المباراة النهائية في بطولة كأس أمريكا الجنوبية كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي في ملعب هارد روك بمدينة ميامي، بعد غد الأحد في نهائي البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وفي الوقت الذي يتطلع فيه منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي بكونه أكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع أوروغواي، فإن منتخب كولومبيا يحلم بحمل كأس المسابقة للمرة الثانية، بعدما نالها عام 2001، عندما نظم البطولة على ملاعبه.

ونستعرض في السطور التالية رحلة الأرجنتين وكولومبيا بالأرقام نحو المباراة النهائية للنسخة الـ48 في البطولة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.

منتخب الأرجنتين

لعبت الأرجنتين (حاملة اللقب) المباراة الافتتاحية للبطولة ضد كندا التي ظهرت للمرة الأولى في البطولة، وفاز أبطال العالم بنتيجة 2 مقابل لا شيء، وفي الجولة الثانية انتصر رفاق ميسي على منتخب تشيلي بهدف دون رد، ليحجز مقعدا مبكرا في الأدوار الإقصائية، قبل أن يختتم لقاءاته في المجموعة بالفوز على بيرو ليتربع على القمة عن جدارة، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

واجتاز منتخب الأرجنتين عقبة نظيره الإكوادوري في دور الثمانية بركلات الترجيح، التي احتكم إليها المنتخبان عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف مقابل هدف، ليواصل الفريق حملته الناجحة في البطولة بالفوز مجددا 2 -صفر على كندا فيما قبل النهائي، ليتأهل للنهائي الرابع في المسابقة خلال النسخ الخمس الأخيرة.

منتخب كولومبيا

أما منتخب كولومبيا، فاستهل مشواره في البطولة بالفوز بهدفين مقابل هدف على باراغواي، ثم تغلب بثلاثية نظيفة على كوستاريكا في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات، التي اختتم مبارياته بها بالتعادل الإيجابي مع البرازيل، ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وفي مرحلة خروج المغلوب، حقق فريق المنتخب الكولومبي انتصاره الأكبر في كوبا أمريكا 2024 بفوزه الكاسح بخماسية نظيفة على بنما بدور الثمانية، قبل أن يعبر منتخب أوروغواي فيما قبل النهائي، ليظل محافظا على سجله خاليا من الهزائم في 28 مباراة متتالية للمرة الأولى في تاريخه.

إحصاءات

وخلال المباريات الخمس التي خاضها كلا المنتخبين في النسخة الحالية للبطولة، سجلت كولومبيا 12 هدفا، مقابل 8 أهداف للأرجنتين، التي تفوقت في عدد التسديدات الصحيحة بـ29 تسديدة، مقابل 23 تسديدة للكولومبيين.

وبلغ عدد التمريرات الحاسمة لكولومبيا 9 تمريرات، مقابل 7 تمريرات للأرجنتين، التي استقبلت هدفا وحيدا، مقابل هدفين منيت بها شباك الكولومبيين، في حين حافظ رفاق ميسي على نظافة شباكهم في 4 لقاءات، مقابل 3 مباريات لمنافسيهم.

وتصدى مدافعو كولومبيا لـ11 تسديدة من منافسيهم، مقابل 10 تصديات للاعبي الأرجنتين، الذين قاموا بـ68 التحاما ناجحا، مقابل 62 التحاما للمنتخب الكولومبي.

وتفوق منتخب الأرجنتين في عدد التمريرات على منافسه، بعدما قام لاعبوه بـ2306 تمريرات، بنسبة دقة بلغت 87%، بينما قام لاعبو كولومبيا بـ1730 تمريرة بنسبة دقة 83%.

وبينما أرسل لاعبو كولومبيا 14 تمريرة عرضية ناجحة بدقة 35%، مرر لاعبو الأرجنتين 4 عرضيات ناجحة فقط بدقة 23%.

وقام لاعبو كولومبيا بـ49 مراوغة ناجحة بنسبة نجاح بلغت 49%، مقابل 28 مراوغة ناجحة للاعبي الأرجنتين بنسبة 35%.

وحصل لاعبو كولومبيا على 73 خطأ، في حين احتسب ضدهم 76 خطأ، كما نالوا 9 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، بينما حصل لاعبو الأرجنتين على 64 خطأ، واحتسبت ضدهم 53 خطأ، ونالوا 6 إنذارات، دون أن يتم طرد أي لاعب منهم.