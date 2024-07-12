“قاضية” قفشة الجديدة قرب النهاية تقود الأهلي للفوز 3-2 على بيراميدز في الدوري المصري (فيديو)

سجل محمد مجدي (قفشة) هدفا قرب النهاية ليقود الأهلي المصري للفوز 3-2 على بيراميدز في مباراة متقلبة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وأنهى الأهلي سجل بيراميدز الخالي من الخسائر منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمام سيراميكا كليوباترا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة من 24 مباراة في المركز الثاني متأخرا بثماني نقاط عن بيراميدز المتصدر الذي خاض 4 مباريات أكثر.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل قبل أن يطلق البديل قفشة تسديدة متقنة من مدى بعيد استقرت في الزاوية البعيدة للحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 86.

ومنح وسام أبو علي التقدم للأهلي بعد 17 دقيقة من اللعب بتسديدة سهلة من مدى قريب، لكن فيستون مايلي تعادل للفريق الزائر بعد انفراد في الدقيقة 25.

واستغل المدافع أحمد سامي خطأ من محمد الشناوي حارس الأهلي في الخروج على تمريرة عرضية ليسجل بضربة رأس ويجعل النتيجة 2-1 لبيراميدز بعد 6 دقائق من نهاية الاستراحة.

وحصل حسين الشحات لاعب الأهلي على ركلة جزاء بعد تدخل من محمد حمدي، نفذها المهاجم أبو علي بنجاح في الدقيقة 63 مسجلا هدفه الثاني في اللقاء.

وحقق فريق المدرب مارسيل كولر فوزه 13 تواليا ما أوقف سلسلة انتصارات بيراميدز المكونة من 14 مباراة.