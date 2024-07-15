إسبانيا تهزم إنجلترا وتتوج بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها (فيديو)
توج منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بالفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية، مساء الأحد.
وتقدم المنتخب الإسباني بهدف أول سجله نيكو ويليامز بعد مرور 70 ثانية من بداية الشوط الثاني للقاء.
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ونجح الإنجليز في إدراك التعادل في الدقيقة 73 بهدف سجله كول بالمر بعد مشاركته بديلًا بدقائق قليلة.
لكن البديل الآخر ميكيل أويارزابال سجّل الهدف الثاني لإسبانيا في توقيت قاتل بالدقيقة 86 بعد تبادل الكرة مع الظهير الأيسر مارك كوكوريا.
وتوج المنتخب الإسباني بلقب أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1964 و2008 و2012 ليصبح الأكثر فوزًا بالكأس، ويفض الشراكة مع منتخب ألمانيا الفائز باللقب 3 مرات.
كما حققت إسبانيا أول فوز على إنجلترا في ثالث مواجهة بينهما ببطولات أمم أوروبا بعد الخسارة (1-2) في الدور الأول ببطولة 1980، والخروج من دور الثمانية بالخسارة بركلات الترجيح أمام الإنجليز في نسخة 1966.
أما المنتخب الإنجليزي فقد خسر المباراة النهائية لأمم أوروبا للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام إيطاليا في النسخة الماضية التي أقيمت في عام 2021.
كما فشل منتخب (الأسود الثلاثة) في الفوز بلقب كبير منذ التتويج بكأس العالم 1966 التي استضافها على ملاعبه.