كوبا أمريكا 2024.. الأرجنتين تتوج باللقب الثاني على التوالي والـ16 في تاريخها (شاهد)

فازت الأرجنتين حاملة اللقب بلقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة الـ16 في رقم قياسي، إثر انتصارها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا، صباح اليوم الاثنين.

وأسدل الستار على النسخة الـ48 لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، التي استضافتها الولايات المتحدة من 20 يونيو/حزيران الماضي حتى 14 يوليو/تموز الحالي.

وتأخر انطلاق المباراة أكثر من ساعة، بعد محاولة آلاف الجماهير الذين لا يملكون تذاكر دخول الملعب. وجاءت المباراة حذرة طوال 90 دقيقة لكنها انفتحت في الوقت الإضافي.

ويأتي أحدث ألقاب الأرجنتين بعد فوزها بكأس العالم 2022 وكأس كوبا أمريكا 2021، ليمنح ليونيل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات نهاية مثالية لما يحتمل أن تكون آخر بطولاته الدولية.

وأنهى فوز الأرجنتين أيضا سلسلة استمرت 28 مباراة بدون هزيمة لكولومبيا التي خسرت آخر مرة أمام الأرجنتين أيضا في فبراير/شباط 2022.

رابع تتويج للأرجنتين في 3 أعوام

وانفرد المنتخب الأرجنتيني، الذي يتصدر التصنيف العالمي للمنتخبات، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالرقم القياسي بكونه أكثر المنتخبات حصولا على لقب المسابقة، بعدما فضّ شراكته مع نظيره الأوروغواياني، الذي حصل على المركز الثالث في تلك النسخة.

وأصبحت هذه هي البطولة الرابعة التي تتوج بها الأرجنتين في غضون 3 أعوام، بعدما حصلت على كأس كوبا أمريكا عام 2021، وكأس العالم عام 2022، وكأس فيناليسيما، التي تقام بين بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا في نفس العام.

وبحصوله على اللقب، ضرب منتخب الأرجنتين موعدا في كأس فيناليسيما مع نظيره الإسباني، الذي توج بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي اختتمت في ألمانيا أمس الأحد، عقب فوزه 2-1 على إنجلترا في المباراة النهائية.

وربما تشهد تلك المباراة مواجهة بين الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي (37 عاما)، أسطورة برشلونة الإسباني السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، والموهبة الإسبانية الواعدة لامين يامال (17 عاما)، نجم الفريق الكتالوني الحالي.

🟥 #آخر_خبر | الأرجنتين 🇦🇷 تحرز لقب كوبا أمريكا بفوزها على كولومبيا بهدف لاوتارو مارتينيس في الوقت الإضافي ⬅️ الأرجنتين تصبح ثاني منتخب بعد إسبانيا يحقق 3 ألقاب متتالية في البطولات الكبرى pic.twitter.com/9FZq1T0WDv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 15, 2024

أرقام في البطولة

وشهدت البطولة تسجيل 70 هدفا خلال 32 مباراة، وهو يفوق عدد الأهداف التي سجلت في النسخة الماضية للمسابقة (كوبا أمريكا 2021) بالبرازيل، التي شهدت تسجيل 65 هدفا.

وفاز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بجائزة أفضل هداف في البطولة، عقب تسجيله 5 أهداف، كان آخرها هدف تتويج بلاده بلقب البطولة، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه الفنزويلي سولومون روندون.

وكان منتخب كولومبيا صاحب أكبر نزعة هجومية في البطولة، بعدما سجل لاعبوه 12 هدفا خلال مشوار الفريق بالمسابقة، متفوقا بفارق هدف واحد على أقرب ملاحقيه وهو منتخب أوروغواي

وشهدت المسابقة أكثر من رقم قياسي لميسي، الذي أصبح أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ بطولة كوبا أمريكا، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1916، بعدما لعب 39 مباراة في المسابقة، متفوقا بفارق 5 لقاءات على أقرب ملاحقيه، كما أصبح ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخ مختلفة بالبطولة.

في المقابل، كان النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي أعاد اكتشاف نفسه في تلك النسخة، على موعد مع رقم قياسي جديد، بعدما أصبح أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في نسخة واحدة بكوبا أمريكا.