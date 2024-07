كوبا أمريكا 2024.. الأرجنتين تتوج باللقب الثاني على التوالي والـ16 في تاريخها (شاهد)

فازت الأرجنتين حاملة اللقب بلقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة الـ16 في رقم قياسي، إثر انتصارها على كولومبيا 1-صفر بفضل هدف متأخر في الوقت الإضافي سجله البديل مارتينيز بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك في فلوريدا، صباح اليوم الاثنين.

وأسدل الستار على النسخة الـ48 لبطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، التي استضافتها الولايات المتحدة من 20 يونيو/حزيران الماضي حتى 14 يوليو/تموز الحالي.

