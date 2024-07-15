لامين جمال.. أفضل لاعب شاب في “أمم أوروبا” وأصغر من شارك في نهائي البطولة

فاز لامين جمال نجم منتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب شاب في بطولة أمم أوروبا 2024 التي اختتمت مساء الأحد في ألمانيا، وساهم في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على إنجلترا 2-1 في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

كما فاز زميله رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا بجائزة أفضل لاعب في البطولة لدوره البارز في الفوز باللقب.

جمال.. أصغر لاعب في البطولة

وصنع جمال حدثا تاريخيا في يورو 2024 حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولات أمم أوروبا بظهوره أساسيا في مباراة الجولة الأولى ضد كرواتيا وهو ابن 16 عامًا و338 يومًا.

وأصبح جمال أصغر مسجّل في تاريخ البطولة بهز شباك فرنسا في الدور قبل النهائي بعمر 16 عامًا و362 يومًا، وأصغر مشارك في مباراة نهائية بتاريخ اليورو عند بلوغه 17 عامًا ويومًا واحدًا، وهو عُمر أصغر بعامين من عُمر البرتغالي ريناتو سانشيز حين شارك في مواجهة نهائي عام 2016 مع منتخب بلاده أمام فرنسا وهو ابن 18 عامًا و326 يومًا.

وشارك اللاعب في جميع مباريات المنتخب الإسباني في البطولة، وعمره أصغر من عمر الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي شارك في بطولة كأس العالم 1958 بعمر 17 عامًا و249 يومًا، كما أن بيليه كان أكبر من جمال حينما سجل هدفه الأول في البطولة.

وهنأت مؤسسة بيليه، جمال على إنجازاته، وأعربت عن أملها أن تكون تلك بداية لموهبة واعدة.

واعتلى جمال قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 4 تمريرات حاسمة، بينما كان الألماني كاي هافيرتز الأكثر تسديدا على المرمى برصيد 11 كرة يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو ويتساوى مع الفرنسي كيليان مبابي بـ9 محاولات، أما جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى منتخب جورجيا فكان الأكثر منعا للفرص بإنقاذ فريقه من 29 فرصة محققة.

وشارك جمال للمرة الأولى مع فريقه برشلونة وعمره 15 عاما، وأصبح أصغر لاعب يسجل هدفا للمنتخب الإسباني في المباراة التي فاز فيها الفريق على جورجيا 7-1، وذلك بعمر 16 عاما و57 يومًا.