كوستا ينقذ رونالدو ويقود البرتغال للفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح (فيديو)

أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الوقت الإضافي لينتهي بالتعادل السلبي، وتصدى الحارس ديوغو كوستا لثلاث ركلات ترجيح لتتغلب البرتغال على سلوفينيا (3-0) بركلات الترجيح، مساء الاثنين، وتتأهل على حسابها إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 حيث تلتقي مع فرنسا التي تأهلت بعد فوزها على بلجيكا بهدف وحيد.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز شباك منافسه طوال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، وتعرّض رونالدو لصدمة قوية في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول من الوقت الإضافي عندما أضاع فرصة التسجيل من ضربة جزاء إذ تصدى الحارس السلوفيني يان أوبلاك للكرة.

وانخرط رونالدو في البكاء، واستمر التعادل السلبي حتى النهاية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسجل للبرتغال رونالدو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى الحارس كوستا للركلات الثلاث التي سددها يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.

وتقام مباراة البرتغال وفرنسا في دور الثمانية، يوم الجمعة المقبل، في هامبورغ.