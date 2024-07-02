كين وصلاح يتصدران.. مفاجآت في قائمة أغلى اللاعبين الذين بلغوا 30 عامًا

كشف موقع “ترانسفير ماركت” (Transfermarkt)، المتخصص في القيمة السوقية للاعبين والفرق، عن قائمة محدثة لأغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أكثر.

ونشر “ترانسفير ماركت” عبر موقعه الإلكتروني أمس الاثنين، قائمة تضم 30 لاعبا هم الأغلى من بين اللاعبين الذين بلغوا 30 عاما أو أكثر، تصدرها المهاجم الإنجليزي هاري كين، أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فحلّ في المركز الـ15، في حين غاب عنها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتصدّر كين صاحب الـ30 عاما، قائمة الأغلى بهذا العمر أو أكبر بقيمة بلغت 100 مليون يورو، وجاء خلفه النجم المصري محمد صلاح (32 عاما) في المركز الثاني بفارق كبير وصل إلى 55 مليون دولار.

المركز الثالث كان من نصيب المدافع البرازيلي ماركينيوس (30 عاما) بقيمة سوقية بلغت 50 مليون يورو وخلفه بالقيمة ذاتها النجم البلجيكي كيفين دي بروين صاحب الـ32 عاما.

وجاء في المركز الخامس والسادس تواليا بقيمة 45 مليون يورو، لاعب الوسط التركي هاكان تشالهان أوغلو (30 عاما) والنجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (31 عاما)، وخلفهما في المركز السابع المدافع الإنجليزي جون ستونز بـ38 مليون يورو.

وفي المركز الثامن الحارس البرازيلي إيدرسون (30 عاما) بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو، ثم التاسع والعاشر بـ30 مليون يورو لاعبي الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول والكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعمر الثلاثين عاما.

أما ميسي وهو الأكبر سنًّا في القائمة بعمر 37 عاما فجاء في المركز الخامس عشر بقيمة 30 مليون يورو.