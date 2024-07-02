يورو 2024.. هولندا تتأهل لدور الثمانية بثلاثية في شباك رومانيا (فيديو)

فاز المنتخب الهولندي على نظيره الروماني بنتيجة (3-0)، اليوم الثلاثاء، في ميونخ ليتأهل إلى دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

وأنهى منتخب هولندا (الطواحين) الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه مهاجمه كودي غاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 20.

وأضاف البديل دونايل مالين الذي شارك في الشوط الثاني، الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل مالين الهدف الثاني له والثالث لهولندا، ليتأهل منتخب الطواحين إلى دور الثمانية بجدارة واستحقاق.

وتعرّض المنتخب الهولندي لانتقادات من وسائل إعلام محلية وجماهيره بسبب الأداء الدفاعي والخسارة 3-2 أمام النمسا في آخر مباراة بدور المجموعات، لكنه انتفض وفرض سيطرته أمام رومانيا ليبلغ دور الثمانية في البطولة لأول مرة منذ عام 2008.

وينتظر منتخب هولندا (بطل أوروبا عام 1988) في دور الثمانية الفائز من مواجهة النمسا ضد تركيا التي ستقام في وقت لاحق، الثلاثاء.