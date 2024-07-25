فناربخشه التركي يضم المغربي يوسف النصيري من إشبيلية

أعلن نادي فناربخشه التركي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني بعقد لمدة 5 سنوات حتى صيف 2029 خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال النادي التركي عبر موقعه الإلكتروني: توصل نادينا إلى اتفاق مع يوسف النصيري وناديه إشبيلية، بشأن النقل.

وتابع: وقع المهاجم المغربي عقدا يلزمه باللونين الأصفر والأزرق الداكن لمدة 5 سنوات.

وأضاف: نقول ليوسف النصيري مرحبًا بكم في فناربخشه، أعظم ناد رياضي في العالم، ونتمنى له العديد من البطولات في ضوء شعارنا.

من جانبه، قال يوسف النصيري: “أنا سعيد جدًّا بوجودي هنا. أود أن أشكر رئيسنا ومديرنا ومدربنا على ثقتهم بي. سأبذل قصارى جهدي في الملعب، وآمل أن نتمكن من تحقيق جميع أهدافنا ونجعل جماهيرنا سعيدة”.

Youssef En-Nesyri: "Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza, yöneticilerimize ve hocamıza bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini vereceğim, umarım tüm hedeflerimize ulaşıp taraftarlarımızı mutlu ederiz." pic.twitter.com/mkooFUl4TF — FB Sports (@fenerbsports) July 25, 2024

20 مليون يورو

وقالت وسائل إعلام إن فناربخشه دفع 20 مليون يورو (21.70 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات المهاجم المغربي، وهذا هو أكبر مبلغ يدفعه فناربخشه مقابل التعاقد مع لاعب جديد.

وسجل المهاجم الدولي الذي لعب طوال مسيرته في إسبانيا، مع ملقة (2016-2018)، وليغانيس (2018-2020) وإشبيلية (2020-2024)، 73 هدفا في 196 مباراة بقميص النادي الأندلسي ضمن مختلف المسابقات وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” عامي 2020 و2023.

ولعب النصيري البالغ 27 عاما، دورا بارزا في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وأحرز 20 هدفا لمنتخب المغرب في 73 مباراة دولية خاضها مع الفريق، وشارك في كأس الأمم الأفريقية 4 مرات.

ويستهدف فناربخشه العودة إلى منصة التتويج في الدوري لأول مرة منذ 2014، وكسر أطول فترة صيام عن اللقب في تاريخه بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثاني خلف غالاطة سراي.