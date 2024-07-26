تحولت مسيرة اللاعب الإنجليزي داني درينكووتر رأسًا على عقب، وانتقل من لاعب كرة قدم يلعب في أحد أكبر أندية العالم إلى عامل بناء.

وفاجأ اللاعب جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة له خلال عمله كعامل بناء وكتب عليها “في الموقع اليوم”، في إشارة إلى موقع البناء.

كما نشر داني صورة لرد أحد المتابعين الذي سخر منه، وعلّق داني “تصرف جيدًا، أحب أن أكون في الموقع، إنه خياري”.

Danny Drinkwater on Instagram 😆 pic.twitter.com/c4lBQm512v — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) July 23, 2024

وشهدت مسيرة اللاعب الإنجليزي تحولات دراماتيكية، إذ فاز بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر سيتي، في أحد أشهر المواسم في الدوري خلال العقود الأخيرة، حيث كانت المرة الأولى التي يحصد فيها لقب الدوري لنادٍ من خارج الستة الكبار.

وتميز داني بأداء مبهر، جذب أنظار العديد من الأندية الكبرى تجاهه، إلى أن تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من شرائه بصفقة بلغت 45 مليون يورو.

في تشيلسي بدأت مسيرة اللاعب في الخفوت، ما بين الإصابات وتذبذب المستوى ووجود العديد من اللاعبين في المركز ذاته.

اتجه تشيلسي لإعارته لعدد من الأندية، كبيرنلي وأستون فيلا وريدينج وقاسم باشا، إلى أنه لم يثبت نفسه في أي نادي، وأعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتزاله كرة القدم في عمر 33 عامًا بعد فشله في إيجاد نادٍ يلعب له.

وحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن اللاعب الذي كان يتقاضى 120 ألف جنية إسترليني (نحو 155 ألف دولار) في الأسبوع مع تشيلسي، حاول بعد اعتزال كرة القدم الانتقال إلى عالم الأعمال، لكنه خسر 782 ألف جنية إسترليني (نحو مليون دولار) بعد انهيار مشروعه الذي كان مطعمًا في مدينة مانشستر، وبعد ذلك تراكمت عليه ديون بقيمة مليوني جنيه إسترليني، ليتجه اللاعب في النهاية للعمل في أشغال شاقة بعيدة كل البعد عن كرة القدم.