أولمبياد باريس.. سرقة متعلقات بـ500 ألف يورو من النجم البرازيلي زيكو

تعرض نجم كرة القدم البرازيلية السابق (زيكو) لسرقة كلفته خسارة نصف مليون يورو، الجمعة، خلال وجوده في العاصمة الفرنسية باريس لحضور حفل انطلاق الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتقدم أرتور أنتونيس كويمبرا المعروف بـزيكو (71 عاماً)، الذي شارك في 3 نسخ من كأس العالم، بشكوى إلى الشرطة الفرنسية، عقب تعرضه لسرقة حقيبته من داخل سيارة شمال باريس، بعدما ترك النافذة مفتوحة، وذلك وفقا لما أوضحه مكتب الادعاء.

ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مكتب المدعي العام في باريس أن زيكو تقدم بشكوى بهذا الصدد.

ووَفق صحيفة (لو باريزيان)، تم سرقة الحقيبة أثناء ركوبه سيارة أجرة.

🔵 INFO LE PARISIEN | L'ancien footballeur brésilien Zico victime d'un vol par ruse à Paris Il s'est vu dérober une mallette au contenu total estimé à 500 000 euros ➡️ https://t.co/tq5UhVPHtc pic.twitter.com/0pnI2RoLA6 — Le Parisien (@le_Parisien) July 26, 2024

ووَفق المعلومات الواردة من صحيفة لو باريزيان، فإن لاعب خط وسط السيليساو السابق كان ضحية للسرقة عن طريق الحيلة، مساء الخميس، عند مغادرة الفندق الذي يقيم فيه والذي يقع في الدائرة 19.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب السابق ترك حقيبة في الجزء الخلفي من السيارة المسروقة، ويزعم أن اثنين من اللصوص متورطان، إذ اقترب أحدهما من سائق التاكسي لإشغاله، في حين انتهز شريكه الفرصة لسرقة ممتلكات زيكو دون أن يتمكن أي شخص من رؤيته.

وتضمنت الحقيبة التي كان يحملها زيكو، ساعة ثمينة وألماسا تقدر قيمتها بـ500 ألف يورو بالإضافة إلى مبالغ مالية تقدر بـ2000 يورو، و2000 دولار.

وأشار موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، إلى أن زيكو كان حاضرا في باريس بصفته عضوا في وفد السفارة البرازيلية للألعاب الأولمبية.

وسجل زيكو 48 هدفا في 71 مباراة خاضها مع المنتخب البرازيلي.