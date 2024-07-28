أولمبياد باريس.. التونسي فارس فرجاني يمنح العرب أول ميدالية

حقق المبارز التونسي فارس فرجاني، السبت، إنجازا بمنحه العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024، بعد إحرازه الميدالية الفضية في مسابقة الشيش.

وخسر فرجاني (27 عاما) في المباراة النهائية أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه بنتيجة 11-15.

وتُعَد هذه الميدالية الأولمبية الأولى لفرجاني والثالثة للعرب في تاريخ المبارزة، بعد فضيتي المصري علاء الدين أبو القاسم في مسابقة الشيش بلندن 2012، والتونسية إيناس البوبكري في الشيش أيضا بريو 2016.

وفي المباراة النهائية، صنع الكوري سانغوك أوه تقدما كبيرا بلغ 14-5، لكن فرجاني عاد بشكل مثير وقلص الفارق إلى 11-14 قبل أن يخسر المباراة ويكتفي بالميدالية الفضية.

وفي قاعة القصر الكبير بباريس، ضَمِن فرجاني الميدالية الفضية بفوزه في نصف النهائي على المصنف الأول المصري زياد السيسي بنتيجة 15-11. السيسي خسر في وقت لاحق مباراة تحديد الميدالية البرونزية أمام الإيطالي ساميلي بنتيجة 12-15.

وفرجاني ينتمي إلى عائلة رياضية متخصصة في المبارزة، فشقيقه محمد أيوب شارك في أولمبياد ريو 2016، وشقيقه الآخر أحمد ينافس في بطولات العالم. وكان والده صلاح حكما دوليا، ووالدته وأعمامه وأبناء عمه أيضا شاركوا في منافسات رياضية مختلفة.

وأوضح فرجاني سبب حبه للمبارزة، قائلا “كل عائلتي في المبارزة، هي كالماء بالنسبة لي”. وأكد بعد بلوغه النهائي لقناة بي إن سبورتس “كنت في قمة تركيزي، وهذا ضروري في الألعاب الأولمبية”.

وفاز فرجاني قبل النهائي على الكوري الجنوبي بونجيل غو 15-8، وعلى المجري تشاناد غيميشي 15-14، وعلى الصيني تشنبنغ شن 15-14 في مواجهة وصفها بأنها “الأصعب في حياته”.

بدوره، تألق زياد السيسي بفوزه على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي تيا 15-11 في دور الـ32، وعلى الأمريكي ميتشل شارون 15-13 في دور الـ16، وعلى الألماني ماتياس سابو 15-14 في ربع النهائي.

السيسي -المولود في الإسكندرية- يقيم في الولايات المتحدة، وهو متزوج من نورهان جوهر، المصنفة ثانية عالميا في رياضة الاسكواش.