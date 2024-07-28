الألعاب الأولمبية.. تلوث نهر السين يلغي تدريبات السباحة في أولمبياد باريس

تحيط الشكوك بإمكانية إقامة منافسات الثلاثي في نهر السين بعد أن اضطر منظمو الألعاب الأولمبية باريس 2024 إلى إلغاء أول حصة تدريبية للسباحة كانت مقررة اليوم الأحد، بسبب سوء جودة المياه وارتفاع معدلات التلوث في النهر الشهير.

وقالت اللجنة المنظمة للأولمبياد “أظهرت الاختبارات التي أُجريت أمس السبت في نهر السين مستويات جودة المياه التي يرى الاتحاد الدولي للثلاثي أنها لا تقدم ضمانات كافية للسماح بإقامة

الحدث”.

الأولوية هي صحة الرياضيين

وذكر بيان صادر عن منظمي الأولمبياد أنه بعد اجتماع بشأن جودة المياه والاختبارات “اتخذنا قرارًا مشتركًا بإلغاء جزء السباحة في نهر السين. الأولوية هي صحة الرياضيين”.

ومنتصف يوليو/تموز الجاري، أعلنت السلطات الفرنسية أن نهر السين نظيف بدرجة كافية للسباحة، لكن الشكوك ظلت قائمة فيما إذا كانت المياه ستكون مناسبة للمنافسة.

وشملت الجهود المبذولة لجعل مياه نهر السين العكرة صالحة لمنافسات السباحة في الأولمبياد إنشاء خزان جوفي ضخم يمنع اختلاط مياه الأمطار المتدفقة بمياه الصرف الصحي في العاصمة.

تفاؤل حذر

وألقى المنظمون باللوم على الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية في الأيام الأخيرة، وقالوا إنه نظرًا للتوقعات بسطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات الـ48 المقبلة، فإنهم “واثقون” بأن جودة المياه ستتحسن بما يكفي قبل بدء مسابقة للسباحة في النهر، تدعى “الترياثلون” في 30 من يوليو الجاري.

وفي حال كانت جودة المياه أقل من المعايير، فإن “الخطة ب” تتضمن تأجيل الأحداث لبضعة أيام أو نقل سباحة الماراثون إلى فاير سور مارن، على نهر مارن شرق باريس. والترايثلون هو سباق ثلاثي أشبه بالماراثون، ويبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري.

وتعوّل فرنسا كثيرًا على السماح للرياضيين الأولمبيين بالسباحة في الممر المائي الأساسي في باريس عندما تنطلق منافسات الثلاثي بعد غد الثلاثاء، بعد أن استثمرت 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار) في مشروعات تهدف إلى جعل النهر صالحًا للسباحة باعتباره إرثًا مهمًّا في الألعاب الأولمبية.

ويجتمع الاتحاد الدولي للثلاثي مع السلطات المعنية في مدينة باريس في الساعة الرابعة صباحا كل يوم قبل التدريب أو أي منافسة في الثلاثي لدراسة أحدث نتائج اختبارات المياه، وتحديد ما إذا كان نهر السين نظيفًا بدرجة كافية تُمكّن الرياضيين من السباحة.

وتُجرى اليوم تدريبات الركض والدراجات فقط على مسار الترياثلون. وتبدأ المنافسة الحقيقية بعد غد الثلاثاء بالنسبة للرجال، بينما تقام منافسات السيدات الأربعاء المقبل، وتقام منافسات التتابع المختلط يوم 5 من أغسطس/آب المقبل. أما منافسات السباحة في المياه المفتوحة “الماراثون” فتقام يومي 8 و9 من أغسطس.