الألعاب الأولمبية.. خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات بسبب التجسس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، خصم 6 نقاط من منتخب كندا للسيدات المشارك في الألعاب الأولمبية باريس2024، وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية التجسس على منتخب نيوزيلندا.

كما قرر الاتحاد الدولي إيقاف جوزيف لومباردي محلل الأداء وياسمين ماندر المدربة المساعد لعام واحد، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف فرنك سويسري (226 ألف دولار) على الاتحاد الكندي لكرة القدم.

وكتب على الموقع الرسمي، أمس السبت “في أعقاب إجراءات تأديبية تم فتحها ضد الاتحاد الكندي لكرة القدم ومسؤوليه بيفرلي بريستمان وجوزيف لومباردي وجاسمين ماندر، قرر رئيس لجنة الانضباط التابعة للفيفا إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف”.

وتابع “تم اتخاذ هذا القرار بسبب احتمال أن تؤثر نتائج الإجراءات على تطور مسابقة نهائيات بطولة كرة القدم النسائية الأولمبية الجارية -دورة الألعاب الأولمبية 33 باريس 2024-، وبهدف حماية حقوق المدعى عليهم”.

وأضاف “بناء على ذلك، وبعد تقييم جميع الأدلة الموجودة في الملف، أصدر رئيس لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي العقوبات التالية لانتهاك المادة 13 من قانون الفيفا: خصم تلقائي لست نقاط وغرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري، وإيقاف بيفرلي بريستمان، وجوزيف لومباردي، وجاسمين ماندر عن المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة عام واحد”.

وكانت اللجنة الأولمبية الكندية استبعدت هي الأخرى بريستمان، بعد قرار الاتحاد الكندي للعبة إيقافها بسبب فضيحة التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا بطائرة بدون طيار “درون” قبل لقاء الفريقين معا.

وفازت كندا على نيوزيلندا 2-1 في المباراة الافتتاحية للكرة النسائية في ألعاب باريس الخميس، وهي المباراة التي غابت عنها بريستمان طواعية بعد تفجر فضيحة التجسس هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تلعب كندا أمام فرنسا اليوم الأحد قبل مواجهة كولومبيا يوم الأربعاء المقبل. ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية إلى جانب أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث.