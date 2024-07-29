أولمبياد باريس.. محمد السيد يمنح مصر أول ميدالية ويحتفل على طريقة رونالدو (شاهد)

منح محمد السيد مصر أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024، والعرب ثانية ميدالية بفوزه ببرونزية سلاح سيف المبارزة عقب انتصاره على المجري تيبور أندراشفي في مباراة المركز الثالث أمس الأحد.

وفاز السيد بنتيجة 8-7 في الوقت الإضافي وبعد مراجعة مطولة لتقنية الفيديو. وشاهد المباراة من المدرجات وزير الرياضة المصري أشرف صبحي وشارك في احتفالات السيد بالانتصار.

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وهذه هي ميدالية العرب الثانية في أولمبياد باريس، والثانية كذلك في منافسات سلاح المبارزة بعد فضية التونسي فارس فرجاني في منافسات السيف العربي يوم السبت الماضي.

وكان السيد قد خسر فيما قبل النهائي أمام الفرنسي يانيك بوريل الذي خسر بدوره في المباراة النهائية أمام الياباني كانو كوكي الذي اقتنص الميدالية الذهبية. وحصل الفرنسي بوريل على الميدالية الفضية رغم المؤازرة الكبيرة من الجماهير المحلية.

“المنافسات لم تنتهِ بعد”

وقال محمد السيد في مقابلة مع تلفزيون الكأس “المنافسات لم تنتهِ بعد، وسنلتقي مع فرنسا في مسابقة الفرق للرجال ونتمنى التوفيق والفوز”. وتابع “الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة ويجب التعايش معها وأعتقد أن الثبات الانفعالي كان سببًا في انتصاري”.

وأضاف السيد “يحدث تطور كبير في أداء المبارزة المصرية في الدورات الأولمبية، وكذلك بلغ زياد السيسي قبل النهائي أمس، وأتمنى أن نواصل النجاح في باريس”.

الاحتفال على طريقة رونالدو

وجاء احتفال السيد بالميدالية البرونزية رقم 20 في تاريخ مصر الأولمبي بطريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وعن هذا الاحتفال قال البطل المصري “احتفلت بطريقة رونالدو في أولمبياد طوكيو وأنا أعشقه وهذا الاحتفال يأتي بشكل طبيعي والجمهور الفرنسي لم يشجعني رغم شعبية رونالدو”.

انتظروا مفاجآت أخرى

وقال الإيطالي ساندرو كومو مدرب السيد “هذه الميدالية تاريخية لمصر”، ووعد بمفاجآت أخرى، وأضاف “أنا سعيد للغاية لأن محمد السيد شاب استثنائي ومحترف للغاية وموهوب، أعتقد أن هذه الميدالية ستكون نقطة انطلاق في مسيرته”.

وتابع “أتمنى تحقيق مفاجأة في منافسات الفرق لأن منافسات الفردي قوية وصعبة، ولعبنا ضد الفرنسي يانيك بوريل المصنف الأول عالميا”، مؤكدًا أن “منتخب مصر بإمكانه أن يحقق مفاجأة على مستوى منافسات الفرق”.

لن تكون الأخيرة

بدوره عبر عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، عن سعادته الكبيرة بفوز السيد.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للجنة الأولمبية المصرية، إن برونزية السيد هي الأولى في سيف المبارزة والثانية في تاريخ السلاح بعد فضية علاء أبو القاسم في سلاح الشيش بأولمبياد لندن 2012، ولن تكون الأخيرة.