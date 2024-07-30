“أنا ومنافسي وطفلي”.. المصرية ندى حافظ تكشف عن مفاجأة في أولمبياد باريس

شاركت وهي حامل في الشهر السابع وتغلّبت على المصنفة العاشرة عالميا

كشفت المصرية ندى حافظ عن مشاركتها في منافسات السيف العربي في المبارزة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس وهي حامل في شهرها السابع.

وتغلبت ندى (26 عاما)، التي تشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة، على المصنفة العاشرة عالميا الأمريكية إليزابيث تارتاكوفسكي 15-13 قبل أن تخسر 15-7 أمام الكورية الجنوبية جون هايونغ في دور الستة عشر في قاعة جراند باليه أمس الاثنين.

وفي وقت لاحق، قالت ندى إنها كانت فخورة ليس فقط بأدائها، بل لأنها شاركت في المنافسة وهي حامل بطفل.

“كنا ثلاثة”

وكتبت ندى حافظ على حسابها في تطبيق إنستغرام “ما يبدو لك كلاعبين على منصة التتويج كانا في الواقع ثلاثة! لقد كنت أنا ومنافسي وطفلي الذي لم يأت بعد إلى عالمنا!”.

“الفخر يملأ كياني بعد أن ضمنت مكاني في دور الستة عشر، كانت هذه الألعاب الأولمبية مختلفة. شاركت ثلاث مرات في الألعاب الأولمبية ولكن هذه المرة كنت أحمل ميدالية أولمبية صغيرة”.

وقالت ندى، التي سبق أن شاركت في أولمبياد 2016 و2021، إنها كشفت الخبر “لتسليط الضوء على قوة المرأة المصرية ومثابرتها”.

وختمت بأن “رحلة الحمل صعبة في حد ذاتها، ولكن الاضطرار للقتال للحفاظ على التوازن بين الحياة والرياضة لم يكن أقل من مرهق، ولكنه يستحق ذلك”.