ترامب: افتتاح أولمبياد باريس “مهين” وفي منافسات 2028 “لن يكون لدينا عشاء أخير”

وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أمس الاثنين حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس بأنه “مهين”.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز “أنا منفتح جدا لكنني أعتقد أن ما فعلوه كان مهينا”.

وردًّا على سؤال حول نوع حفل الافتتاح الذي يود رؤيته في أولمبياد لوس أنجلوس في عام 2028، إذا كان رئيسا في ذلك الوقت، قال ترامب “لن يكون لدينا عشاء أخير يُصوَّر كما فعلوا في ذلك اليوم”.

وأثارت إحدى فقرات حفل افتتاح الأولمبياد غضبا واسعا في العالم، بعدما تضمنت مشهدا تمثيليا يُجسد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنشي، التي تتناول تصويرا للنبي عيسى (عليه السلام) مع حوارييه أثناء تناول الطعام، وذلك من خلال مجموعة من الراقصين الذين يمثلون فئات الشواذ والمتحولين جنسيا.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، قد انتقد العروض التي قدمت خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وقال في منشور على منصة إكس، إن العرض المحاكي للعشاء الأخير خلال حفل الافتتاح كان صادما ومهينا للمسيحيين في كافة أرجاء العالم.

Last night’s mockery of the Last Supper was shocking and insulting to Christian people around the world who watched the opening ceremony of the Olympic Games.

The war on our faith and traditional values knows no bounds today. But we know that truth and virtue will always… pic.twitter.com/s88c9ymG9j

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 27, 2024