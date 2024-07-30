رياضة|فرنسا

رياضيون يوجهون انتقادات لاذعة للقرية الأولمبية في باريس

رياضييون يوجهون انتقادات لاذعة للأجواء في القرية الأولمبية
رياضييون يوجهون انتقادات لاذعة للأجواء في القرية الأولمبية (رويترز)
30/7/2024-|آخر تحديث: 30/7/202406:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتقد رياضيون مشاركون في الألعاب الأولمبية بباريس 2024، الأجواء في القرية الأولمبية، التي من المفترض أن توفر لهم كل سبل الراحة للاستعداد للمنافسات.

وقالت نجمة التنس الأمريكية كوكو جوف إن فريقها انتقل إلى فندق بسبب تدني مستوى المعيشة في القرية الأولمبية.

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ونشرت جوف فيديو عبر منصة “تيك توك” يُظهر المرافق غير الكافية، بما في ذلك الحمامات المشتركة والأسرّة الكرتونية، في القرية التي بلغت تكلفة تشييدها مليارا و600 مليون دولار.

 

وحسب صحيفة “تريبيون” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فقد اضطر لاعب الجمباز الأمريكي فريدريك ريتشارد إلى شحن مرتبته الخاصة إلى باريس.

واشتكى رياضيون من الأسرّة المصنوعة من الكرتون بدلًا من الأخشاب، في حين اشتكى آخرون من عدم وجود ستائر داخل الغرف لحجب الضوء.

وانتقد رياضيون أيضا خيارات الطعام النباتي بنسبة 60%، وهو ما يسبب معضلة لأولئك الذين يعتمدون على اللحوم للحصول على التغذية اللازمة للوصول إلى ذروة الأداء، كما واجهت القرية الأولمبية نقصا في الغذاء بعد حفل الافتتاح.

وحمّلت السبّاحة الأسترالية أريارن تيتموس، التي سعت لتسجيل زمن قياسي عالمي في سباق 400 متر سباحة حرة للسيدات، الأجواء في القرية الأولمبية المسؤولية عن أدائها. وقالت “العيش في القرية الأولمبية يجعل من الصعب تقديم الأداء المناسب”.

ويضطر اللاعبون إلى استخدام وسائل المواصلات العامة للوصول إلى أماكن المنافسات مما يزيد من الضغط عليهم، واضطر 6 سباحين من كوريا الجنوبية للانتقال إلى فندق بالقرب من مقر المنافسات لتفادي التنقل لفترات طويلة والطقس الحار.

 

وتحدّث رئيس اتحاد كوريا الجنوبية للسباحة تشونج تشانج هوون عن افتقاد الحافلات مكيفات الهواء، مما يجعل الأمر مرهقا للرياضين.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية