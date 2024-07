رياضيون يوجهون انتقادات لاذعة للقرية الأولمبية في باريس

انتقد رياضيون مشاركون في الألعاب الأولمبية بباريس 2024، الأجواء في القرية الأولمبية، التي من المفترض أن توفر لهم كل سبل الراحة للاستعداد للمنافسات.

وقالت نجمة التنس الأمريكية كوكو جوف إن فريقها انتقل إلى فندق بسبب تدني مستوى المعيشة في القرية الأولمبية.

ونشرت جوف فيديو عبر منصة “تيك توك” يُظهر المرافق غير الكافية، بما في ذلك الحمامات المشتركة والأسرّة الكرتونية، في القرية التي بلغت تكلفة تشييدها مليارا و600 مليون دولار.

LOL hopefully the ladies of the USA tennis team were warned that Coco was going to have them make TikToks! 😂 And we love seeing them! 😍❤️ pic.twitter.com/7d6phWNKWl — LaWanda (@lawanda50) July 27, 2024

وحسب صحيفة “تريبيون” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فقد اضطر لاعب الجمباز الأمريكي فريدريك ريتشارد إلى شحن مرتبته الخاصة إلى باريس.

واشتكى رياضيون من الأسرّة المصنوعة من الكرتون بدلًا من الأخشاب، في حين اشتكى آخرون من عدم وجود ستائر داخل الغرف لحجب الضوء.

🇫🇷 Athletes from all over the world continue to "admire" the beds in the #Olympic Village.#France is doing "well", the competitors will swim in the Seine and sleep on cardboard boxes. It seems that less and less #Africa|n riches are arriving. pic.twitter.com/BlFt6jRWyH — Vanja Radunovic (@VanjaOnX) July 25, 2024

France really shit the stick on the games. How to change in my room without curtains at the Olympic village. pic.twitter.com/Zzh0HmAwEr — 👣UncleMannyII👣 (@UncleMannyII) July 29, 2024

وانتقد رياضيون أيضا خيارات الطعام النباتي بنسبة 60%، وهو ما يسبب معضلة لأولئك الذين يعتمدون على اللحوم للحصول على التغذية اللازمة للوصول إلى ذروة الأداء، كما واجهت القرية الأولمبية نقصا في الغذاء بعد حفل الافتتاح.

Carlos Alcaraz eating like a prisoner of war. Food is scarce in the Olympic Village and Carlitos doesn't want a weightlifter from Kazakhstan to steal his tomato spaghetti pic.twitter.com/fEGcq7dSHW — TheNewGen 🐝 (@thenewgenatp) July 29, 2024

وحمّلت السبّاحة الأسترالية أريارن تيتموس، التي سعت لتسجيل زمن قياسي عالمي في سباق 400 متر سباحة حرة للسيدات، الأجواء في القرية الأولمبية المسؤولية عن أدائها. وقالت “العيش في القرية الأولمبية يجعل من الصعب تقديم الأداء المناسب”.

ويضطر اللاعبون إلى استخدام وسائل المواصلات العامة للوصول إلى أماكن المنافسات مما يزيد من الضغط عليهم، واضطر 6 سباحين من كوريا الجنوبية للانتقال إلى فندق بالقرب من مقر المنافسات لتفادي التنقل لفترات طويلة والطقس الحار.

وتحدّث رئيس اتحاد كوريا الجنوبية للسباحة تشونج تشانج هوون عن افتقاد الحافلات مكيفات الهواء، مما يجعل الأمر مرهقا للرياضين.