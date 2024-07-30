شاهد: ملخص مباراة مصر وإسبانيا في أولمبياد باريس

لحقت مصر بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلبت على إسبانيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت الثلاثاء في بوردو، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

سجل هدفي مصر لاعب وسط بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 40 والدقيقة 62، بينما أحرز سامو أوموروديون هدف إسبانيا الوحيد في الدقيقة 90.

وكانت إسبانيا قد ضمنت التأهل إلى ربع النهائي بفوزيها السابقين على أوزبكستان والدومينيكان، في حين كانت مصر بحاجة إلى التعادل فقط لضمان التأهل، لكنها تمكنت من تحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات لتنتزع صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقة على إسبانيا التي تراجعت إلى المركز الثاني برصيد ست نقاط.

وستلتقي مصر في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة يوم الخميس، بينما تواجه إسبانيا متصدر المجموعة عينها في اليوم ذاته.

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بسيطرة إسبانية، وكاد مارك بوبيل يفتتح التسجيل بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيمن في الدقيقة 18.

ورد أحمد كوكا بتسديدة قوية أبعدها حارس مرمى أتلتيكو مدريد أليخاندرو إيتوربي بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة 23.

الأهداف والفرص الضائعة

وتألق الحارس المصري حمزة علاء في التصدي لتسديدة “على الطاير” لأدريان برنابي غارسيا من مسافة قريبة في الدقيقة 32.

ونجحت مصر في افتتاح التسجيل عندما تلقى جناح الزمالك أحمد سيد زيزو كرة طويلة خلف الدفاع، مررها إلى إبراهيم عادل الذي سددها بقوة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس في الدقيقة 40.

وكاد سيرخيو كاميو يدرك التعادل لإسبانيا في بداية الشوط الثاني بتسديدة زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 51.

وعزز إبراهيم عادل تقدم مصر مستغلا خطأ دفاعيا من جون باتشيكو ليسدد الكرة داخل المرمى في الدقيقة 62.

التغييرات والفرص الأخرى

وأجرى مدرب إسبانيا تغييرات بإنزال فيرمين لوبيز وبابلو باريوس مكان برنابي غارسيا وبينات توريينتيس في الدقيقة 63.

وكاد المدافع أحمد عيد يعزز النتيجة بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة إلى ركنية في الدقيقة 66، تلتها فرصة محمد شحاتة التي تصدى لها الحارس على دفعتين في الدقيقة 67.

وتصدى الحارس علاء ببراعة لتسديدة قوية من خوان ميراندا في الدقيقة 79، وارتدت رأسية كاميو من القائم الأيمن في الدقيقة 81.

وقلص سامو أوموروديون الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة بعد تمريرة من كاميو في الدقيقة 90.