قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في تصفيات أمم إفريقيا 2025
تقام مباريات التصفيات خلال أشهر سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني
أسفرت قرعة تصفيات نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في المغرب، عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية.
وأوقعت القرعة، التي أجريت الخميس في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، منتخب المغرب مستضيف للبطولة ضمن المجموعة الثانية مع الغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو.
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ويلعب منتخب مصر، الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، مع الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا في المجموعة الثالثة.
وتولى عملية سحب القرعة إميرس فاي مدرب ساحل العاج، والذي قاد الفريق للتتويج باللقب في النسخة الماضية في فبراير/شباط 2024 بعدما تولى تدريبه بشكل مؤقت اعتبارا من دور الستة عشر، والدولي المغربي السابق مروان الشماخ.
وتقام مباريات التصفيات خلال عام 2024. ومن المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية في سبتمبر/أيلول، والجولتان الثالثة والرابعة في أكتوبر/تشرين الأول، والخامسة والسادسة في نوفمبر/تشرين الثاني، وبذلك تختتم التصفيات قبل أكثر من عام من موعد النهائيات.
وتقام نهائيات كأس الأمم في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، إذ كان من المفترض أن تقام في منتصف العام المقبل لكن تقرر تأخيرها ستة أشهر نظرا لإقامة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقا، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025.
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تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025! 🔥#AFCONQ2025 pic.twitter.com/a59bcQDLoY
— CAF – عربي (@caf_online_AR) July 4, 2024
وفيما يلي مجموعات التصفيات المؤهلة إلى النهائيات:
- المجموعة الأولى: تونس – مدغشقر – جزر القمر – غامبيا.
- المجموعة الثانية: المغرب – الغابون – جمهورية إفريقيا الوسطى – ليسوتو.
- المجموعة الثالثة: مصر – الرأس الأخضر – موريتانيا – بوتسوانا.
- المجموعة الرابعة: نيجيريا – بنين – ليبيا – رواندا.
- المجموعة الخامسة: الجزائر – غينيا الاستوائية – توغو – ليبيريا.
- المجموعة السادسة: غانا – أنغولا – السودان – النيجر.
- المجموعة السابعة: كوت ديفوار – زامبيا – سيراليون – تشاد.
- المجموعة الثامنة: جمهورية الكونغو الديمقراطية – غينيا – تنزانيا – إثيوبيا.
- المجموعة التاسعة: مالي – موزمبيق – غينيا بيساو – إسواتيني.
- المجموعة العاشرة: الكاميرون – ناميبيا – كينيا – زيمبابوي.
- المجموعة الحادية عشرة: جنوب إفريقيا – أوغندا – الكونغو – جنوب السودان
- المجموعة الثانية عشرة: السنغال – بوركينا فاسو – مالاوي – بوروندي