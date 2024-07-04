قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في تصفيات أمم إفريقيا 2025

أسفرت قرعة تصفيات نسخة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المقرر أن تقام في المغرب، عن مجموعات متوازنة للمنتخبات العربية.

وأوقعت القرعة، التي أجريت الخميس في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، منتخب المغرب مستضيف للبطولة ضمن المجموعة الثانية مع الغابون وجمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو.

ويلعب منتخب مصر، الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، مع الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا في المجموعة الثالثة.

وتولى عملية سحب القرعة إميرس فاي مدرب ساحل العاج، والذي قاد الفريق للتتويج باللقب في النسخة الماضية في فبراير/شباط 2024 بعدما تولى تدريبه بشكل مؤقت اعتبارا من دور الستة عشر، والدولي المغربي السابق مروان الشماخ.

وتقام مباريات التصفيات خلال عام 2024. ومن المقرر أن تقام الجولتان الأولى والثانية في سبتمبر/أيلول، والجولتان الثالثة والرابعة في أكتوبر/تشرين الأول، والخامسة والسادسة في نوفمبر/تشرين الثاني، وبذلك تختتم التصفيات قبل أكثر من عام من موعد النهائيات.

وتقام نهائيات كأس الأمم في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، إذ كان من المفترض أن تقام في منتصف العام المقبل لكن تقرر تأخيرها ستة أشهر نظرا لإقامة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، بنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقا، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025.

الطريق إلى أغلى الألقاب يبدأ الآن! 🏆 تعرف على نتائج قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025! 🔥#AFCONQ2025 pic.twitter.com/a59bcQDLoY — CAF – عربي (@caf_online_AR) July 4, 2024

وفيما يلي مجموعات التصفيات المؤهلة إلى النهائيات: