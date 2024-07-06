إنجلترا تهزم سويسرا بركلات الترجيح وتبلغ قبل نهائي بطولة أوروبا (فيديو)

تأهلت إنجلترا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما تغلبت 5-3 على سويسرا بركلات الترجيح، اليوم السبت، في دور الثمانية إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1).

وتلتقي إنجلترا في الدور قبل النهائي مع الفائز في المباراة الأخيرة بدور الثمانية المقررة اليوم بين تركيا وهولندا.

وتقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 75 ثم تعادلت إنجلترا عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 80، واستمر التعادل حتى النهاية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

الفريق لم يهدر أي ركلة

وسجل لإنجلترا من ركلات الترجيح كول بالمر وجود بلينغهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترينت ألكسندر أرنولد، ولم يهدر الفريق أي ركلة.

وعلى الجانب الآخر، سجل لسويسرا فابيان شير وشيردان شاكيري وزكي أمدوني بينما أهدر مانويل أكانغي (تصدى لها الحارس).

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وضغط هجومي من جانب سويسرا أملا في التسجيل المبكر، لكن إنجلترا وجهت تركيزها إلى التأمين الدفاعي في البداية.

وبمرور الدقائق الأولى، دخل الفريق الإنجليزي في أجواء المباراة وفرض حضوره عبر المشاركة في الاستحواذ، وبدت المواجهة متكافئة بشكل كبير من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي.

واستمرت محاولات كل من الفريقين لاختراق دفاع منافسه لكنّ أيّا منهما لم يتخل عن التماسك الدفاعي، ولم يواجه أي من الحارسين اختبارا حقيقيا طوال الشوط الأول.

وكادت إنجلترا تهز الشباك قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، إذ مرر ساكا عرضية خطيرة إلى كوبي ماينو الذي كاد يسدد لكن الدفاع تدخل في اللحظة المناسبة.

التسديدة الأولى

وجاءت أول تسديدة على المرمى في المباراة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، وكانت من نصيب سويسرا، إذ تلقى إمبولو طولية وهيأ نفسه داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد تصدى للكرة بثبات.

واستمرت ندرة الفرص التهديفية في المباراة حتى وجّه الفريق السويسري ضربة موجعة لمنافسه وتقدم في الدقيقة 75، إذ مرر فابيان شير الكرة إلى دان ندوي الذي أرسل عرضية أمام المرمى وجّهها إمبولو بطرف قدمه إلى داخل الشباك.

وبعد أقل من 5 دقائق، أدركت إنجلترا التعادل، إذ تلقى ساكا تمريرة من ديكلان رايس ثم سدد كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وكثف منتخب إنجلترا ضغطه الهجومي في الدقائق التالية، كما ردت سويسرا بأكثر من محاولة جادة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 ويخوض الفريقان وقتا إضافيا.

وتألق الحارس السويسري يان زومر بشكل كبير في التصدي لكرة مباغتة خطيرة بعد 5 دقائق من بداية الوقت الإضافي، كما تصدى لكرة سددها جود بلينغهام في الدقيقة 102.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي لكن التسرع وافتقاد الدقة المطلوبة في اللمسات الأخيرة أضاعا العديد من الفرص.

وكاد البديل شيردان شاكيري يسجل هدفا رائعا لسويسرا في الدقيقة 116، إذ سدد كرة متقنة من ركلة ركنية لكنها اصطدمت بالعارضة، ثم تصدى الحارس الإنجليزي لكرة خطيرة في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ثم يتم حسم بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح التي فازت بها إنجلترا 5-3.