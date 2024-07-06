فرنسا تهزم البرتغال وتضرب موعدا مع إسبانيا في قبل نهائي أمم أوروبا (فيديو)

تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا، وذلك عقب فوزه على نظيره البرتغالي (5-3) بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 120 دقيقة من المباراة، ليتم حسمها عبر ضربات الترجيح.

وابتسمت ضربات الترجيح للمنتخب الفرنسي بفوزه 3/5، ليبلغ الدور قبل النهائي.

وسجّل المدافع الفرنسي تيو هيرنانديز الركلة الحاسمة في الفوز 5-3 على البرتغال بركلات الترجيح، وأهدر جواو فيليكس لاعب البرتغال خلال ركلات الترجيح التي جاءت بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

فيما لم يتمكن ديوغو كوستا حارس مرمى البرتغال من التصدي لأي ركلة ترجيح فرنسية، على عكس الصورة التي ظهر عليها أمام سلوفينيا عندما تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

وأهدر الفريقان عددًا من الفرص السانحة للتسجيل خلال 120 دقيقة على ملعب فولكس بارك في مدينة هامبورغ، وكانت أفضل فرصة من نصيب كريستيانو رونالدو في الشوط الإضافي الأول عندما أخفق في التسجيل من مسافة قريبة.

وبدا كيليان مبابي قائد فرنسا غير مرتاح بالقناع الذي كان يرتديه على وجهه لحماية أنفه المكسور، واضطر للخروج من الملعب في الشوط الإضافي.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث تأهل الأخير بفوزه على ألمانيا (2-1) في المباراة التي أقيمت في وقت سابق من الجمعة.