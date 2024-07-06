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وفاة لاعب المنتخب المصري لكرة القدم أحمد رفعت

أحمد رفعت (منصات التواصل)
6/7/2024-|آخر تحديث: 6/7/202404:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

توفي، اليوم السبت، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) أحمد رفعت.

جاء ذلك بعد تدهور حالة رفعت الصحية جراء أزمة قلبية خلال مباراة في الدوري المحلي استمرت تداعياتها على مدار 4 أشهر.

وقال نادي مودرن سبورت عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على إثرها إلى المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024”.

أزمة قلبية مفاجئة

وكان رفعت (31 عاما) قد أصيب بتوقف مفاجئ لعضلة القلب أثناء مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس/آذار الماضي، فنُقل على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقررت مغادرة اللاعب للمستشفى في إبريل/نيسان الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة في منزله.

وكان اللاعب قد ظهر مؤخرا في تدريبات الفريق يوم 24 يونيو/حزيران الماضي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

ولعب رفعت لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما لعب 5 مباريات دولية مع المنتخب.

وعقب إعلان وفاة رفعت ضجت منصات التواصل الاجتماعي بتغريدات نعي اللاعب والمواساة لأسرته ومحبيه.

وتم تشييع جنازة رفعت اليوم السبت في مسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ بشمال مصر.

المصدر : الأناضول + الجزبرة مباشر