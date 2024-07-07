يورو 2024.. هولندا تتأهل لقبل النهائي بعد فوز درامي 2-1 على تركيا (فيديو)

قلب منتخب هولندا الطاولة على نظيره التركي وهزمه بنتيجة (2-1)، مساء السبت، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

ولم يحافظ منتخب تركيا على تقدمه بهدف في الشوط الأول سجله صامت آكايدين في الدقيقة 35.

وأدرك منتخب هولندا التعادل بهدف سجله مدافعه ستيفان دي فراي في الدقيقة 70.

وبعد 6 دقائق انتزع الطواحين (أبطال أوروبا 1988) التأهل بهدف ذاتي سجله اللاعب التركي ميرت مولدير بالخطأ في مرماه.

وسيلعب منتخب هولندا في الدور قبل النهائي ضد إنجلترا، الأربعاء المقبل، في مباراة ستقام بمدينة دورتموند على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

كان المنتخب الإنجليزي قد تأهل بفوزه على سويسرا بنتيجة 3/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

نشاط هجومي لمنتخب الطواحين والأتراك يفضون الاشتباك

بدأ اللقاء بنشاط هجومي لمنتخب الطواحين لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس التركي ميرت جونوك.

بل سدد ممفيس ديباي كرة فوق العارضة وأخرى في أجساد المدافعين بخلاف تسديدة طائشة من ستيفن بيرغوين فوق العارضة بخلاف كرات عرضية غير مؤثرة من كودي غاكبو ودينزل دومفريس.

ولم يكن المنتخب التركي أفضل حالا، وهدد منافسه بتسديدات غير مؤثرة خارج إطار المرمى لكينان يلدز وصالح أوزكان بخلاف رأسية عبد الكريم بارداكسي فوق العارضة.

وأزعج باريس يلماز بانطلاقاته السريعة ثلاثي الدفاع الهولندي ستيفان دي فري وفيرغيل فان دايك وناثان آكي.

وفض الأتراك الاشتباك في الدقيقة 35 عندما مرر أردا غولر كرة عرضية بيمناه ليرتقي زميله صامت آكايدين فوق الجميع برأسية قوية في شباك الحارس الهولندي بارت فيربروغن.

ودخل منتخب هولندا غرفة خلع الملابس في الملعب الأولمبي ببرلين وهو متأخر في النتيجة ليقرر مديره الفني رونالد كومان المجازفة بإشراك رأس حربة ثان فاوت فيغهورست مكان بيرغوين.

ودخل المنتخب الهولندي الشوط الثاني برباعي هجومي فيغهورست وغاكبو وديباي وتشافي سيمونز أملا في تعديل النتيجة.

الاندفاع الهجومي الهولندي نحو مرمى الأتراك

وكانت الإثارة كبيرة في أول ربع ساعة حيث لعب غاكبو كرة عرضية قابلها فيغهورست برأسية بجوار القائم بينما سدد ممفيس ديباي كرة ضعيفة في يد الحارس التركي جونوك.

وكاد أردا غولر يقلب الطاولة على كومان ولاعبيه عندما سدد الجناح التركي الشاب ركلة حرة بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لترتطم بالقائم الأيمن وتضيع على الأتراك فرصة هدف ثان في الدقيقة 56.

وبعد تبادل سريع للكرة في الدقيقة 63 بين غاكبو وتشافي سيمونز وديباي الذي سدد بقوة في جسد المدافع التركي لتذهب إلى دي فري الذي لعبها عرضية انقض عليها الحارس التركي جونوك لتنتهي خطورة محاولة هولندية جديدة.

ورد لاعب الوسط التركي كاي آيهان بتسديدة قوية أبعدها الحارس الهولندي فيربروخن بصعوبة قبل أن يحولها زميله فيغهورست إلى ركنية في الدقيقة 65.

وبعدها بخمس دقائق لعب ديباي كرة عرضية على رأس فيغهورست لكن الحارس التركي جونوك أبعدها إلى ركنية لينقذ هدفا مؤكدا.

ومن الركلة الركنية نفسها، لعب ديباي كرة عرضية ارتقى إليها زميله ستيفان دي فراي برأسه في الشباك ليسجل التعادل للطواحين في الدقيقة 70.

واستمر الاندفاع الهجومي الهولندي نحو مرمى الأتراك حيث لعب دينزل دومفريس كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى أكملها كودي غاكبو في الشباك بمساعدة التركي ميرت مولدير لتتقدم هولندا في النتيجة، ويتصدر مهاجم ليفربول قائمة هدافي البطولة بأربعة أهداف.

دي فراي أنقذ هولندا من هدف محقق

تغيّر السيناريو إلى اندفاع تركي قوي لإدراك التعادل، حيث لعب زكي شيليك كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها جينك توسون برأسه فوق العارضة.

وبعدها بثوان قليلة لعب كريم أكتوركوجلو كرة عرضية لتمر من الحارس الهولندي فيربروخن ليقابلها زكي شيليك بتسديدة مباشرة نحو المرمى الخالي لكن دي فراي أنقذ هولندا من هدف محقق، وبعدها ارتقى توسون لكرة عرضية جديدة برأسية في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 89، كان الحارس التركي جونوك يقظا في إنقاذ مرماه من فرصة محققة بالتصدي لتسديدة غاكبو بعد هجمة مرتدة سريعة، وبعدها أطاح أكتوركوجلو بكرة خارج المرمى في محاولة جديدة للأتراك.

واستمرت الإثارة في الوقت بدل الضائع حيث أنقذ الحارس الهولندي فيربروخن فرصة مؤكدة أمام سميح كيليكسوي، وصمد رجال المدرب رونالد كومان في اللحظات الأخيرة لينتزعوا بطاقة التأهل بسيناريو درامي.