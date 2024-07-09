نجم بالزمالك المصري يعتنق الإسلام ويغيّر اسمه إلى “جمال”

أعلن اللاعب الدولي الأوغندي ترافيس موتيابا المحترف بفريق الزمالك المصري لكرة القدم، الثلاثاء، اعتناقه الإسلام.

وكشف لاعبو الزمالك عن إسلام زميلهم بالفريق موتيابا، كما حرصوا على توجيه التهنئة إليه بعد تغيير اسمه إلى جمال.

وكتب محمد أشرف (روقا) لاعب وسط الزمالك عبر حسابه الرسمي في إنستغرام “مرحبا بك في الإسلام أخي جمال”.

كما نشر المحترف الدولي التونسي حمزة المثلوثي صورته مع زميله موتيابا عبر حسابه على إنستغرام، موجها التهنئة إليه بعد دخوله الإسلام وتغيير اسمه.

وانضم موتيابا إلى نادي الزمالك المصري في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث لفت الأنظار بلمسات فنية جيدة.

ووقّع موتيابا، جناح منتخب أوغندا، عقد انتقاله إلى الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.