أولمبياد باريس.. الجندي يهدي مصر أول ذهبية في الخماسي الحديث وسارة سمير تحصد الفضية برفع الأثقال (فيديو)

حقق أحمد الجندي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس عندما فاز بمسابقة الخماسي الحديث للرجال محققا رقما قياسيا عالميا بلغ 1555 نقطة، اليوم السبت.

وحقق البطل المصري (24 عاما) ميداليته الأولمبية الثانية بعد فوزه بفضية الدورة الماضية طوكيو 2020.

ورفع الجندي إجمالي رصيد مصر في أولمبياد باريس إلى 3 ميداليات بعد برونزية لمحمد السيد في منافسات المبارزة، وفضية لسارة سمير في رفع الأثقال.

وتفوق الجندي على كل من الياباني تايشو ساتو صاحب المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 1542 نقطة، بينما جاء الإيطالي جورجيو مالان في المركز الثالث برصيد 1536 نقطة محققا البرونزية.

وحصل الياباني تايشو ساتو على الميدالية الفضية، والإيطالي جورجيو مالان على الميدالية البرونزية.

الرباعة المصرية سارة سمير تفوز بفضية

وفي وقت سابق اليوم، حققت “الرباعة” المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال لوزن 81 كليوغراما “سيدات” في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم السبت.

وجاءت سارة سمير في المركز الثاني بالترتيب العام بإجمالي 268 كليوغراما، بعدما رفعت 117 كليوغراما في الخطف، وأضافت 151 كليوغراما في النتر.

🇪🇬🥈 المصرية سارة أحمد تحرز فضية رفع الأثقال وزن 81 كلغ توّجت الرباعة المصرية سارة أحمد بالميدالية الفضية في رياضة رفع الأثقال وزن 81 كلغ ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™.#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/Xq4gu5V4RO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2024

وحققت سارة ميداليتها الأولمبية الثانية بعدما فازت ببرونزية أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

وجاءت سارة سمير خلف النرويجية سولفريد إيلا كوندا التي حققت الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد 275 كليوغراما.

وفي المركز الثالث جاءت الإكوادورية نيسي داخوميس بعدما رفعت 267 كليوغراما لتحقق الميدالية البرونزية بعدما حققت ذهبية أولمبياد طوكيو.