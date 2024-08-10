مصر تعلن براءة المصارع محمد “كيشو” من تهمة التحرش بفتاة فرنسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم السبت، براءة المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو من تهمة التحرش بفتاة فرنسية، بعد حفظ التحقيق في الواقعة والإفراج عن اللاعب من قسم الشرطة بباريس.

وفي بيان لها نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، قالت الوزارة “تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة، ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل شائن من اللاعب المصري تجاه الفتاة”.

وأضافت “توجَّه اللاعب من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة، مساء اليوم السبت”.

وأشار البيان “تتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة اللواء شريف القماطي إلى تحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية كما ادعت من قبل، إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه التي خرج لمشاهدتها، ولم يعد ولم يلتزم بموعد عودته إلى القرية الأولمبية في باريس”.

ولفت بيان الوزارة إلى أن اللاعب كان قد تعرّض لحملة ضخمة اتُّهم فيها بالتحرش بفتاة فرنسية، وهو ما تم نفيه بالأدلة من جانب جهات التحقيق الفرنسية.

اللجنة الأولمبية المصرية تحيل كيشو إلى التحقيق

وأمس الجمعة، ذكر بيان رسمي للمركز الإعلامي باللجنة الأولمبية المصرية أن ياسر إدريس رئيس اللجنة قرر إحالة “كيشو” إلى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة شريف القماطي للتحقيق فيما نُسب إلى اللاعب من تصرفات غير مسؤولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية، وقبل ساعات من رحلة عودته إلى مصر”.

وأضاف البيان “تم تكليف علاء جبر رئيس البعثة المصرية وعبد العزيز غنيم بالتحقيق في غياب اللاعب”.

وتابع “أفاد رئيس اتحاد المصارعة ورئيس وفد المصارعة بأن اللاعب غادر البعثة بإذن من رئيس وفد المصارعة لمشاهدة المباراة النهائية للمصارعة في وزنه، ولم يعد إلى مقر البعثة وأغلق هاتفه”.

وأوضح “طالب ياسر إدريس لجنة الهيئات والأندية والقيم بالتطبيق الصارم للوائح في حق اللاعب وأي مسؤول أخر في وفد المصارعة تثبت مسؤوليته عن تلك التصرفات”.