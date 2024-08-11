أولمبياد باريس.. الولايات المتحدة تنتزع صدارة جدول الميداليات من الصين في اليوم الختامي (فيديو)

انتزعت الولايات المتحدة صدارة ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مع ختام المنافسات، اليوم الأحد، وذلك بعد أن أضاف منتخب كرة السلة للسيدات ميدالية ذهبية جديدة.

🇺🇸🥇 الولايات المتحدة تحصد آخر ذهبيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بفوزها (67 – 66) على فرنسا في نهائي منافسات كرة السلة للسيدات 🔝 الولايات المتحدة تحسم صراع صدارة الترتيب العام مع الصين لمصلحتها #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/lczmYzxznZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2024

ورفعت الولايات المتحدة رصيدها إلى 40 ذهبية، مثل الصين، لكنها تتفوّق بفضل 44 ميدالية فضية، في مقابل 27 للصين، كذلك لديها 42 برونزية في مقابل 24 للصين.

ونالت الولايات المتحدة أكبر عدد من الميداليات في باريس، بمجموع 126 ميدالية، في مقابل 91 للصين.

🇺🇸🔝

الولايات المتحدة تحسم صراع صدارة الترتيب العام مع الصين لمصلحتها 🔥🔥🔥 🥇🥈🥉 الحصيلة النهائية للميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/pr6L5Q4w1c — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2024

وجاءت اليابان في المركز الثالث برصيد 45 ميدالية متنوعة منها 20 ذهبية و12 فضية، و45 برونزية.

واحتلت أستراليا المركز الرابع برصيد 53 ميدالية متنوعة منها 18 ذهبية، و19 فضية، و16 برونزية.

وحلت فرنسا، المستضيف، في المركز الخامس بإجمالي 64 ميدالية، منها 16 ذهبية و26 فضية و22 برونزية.

وستسدل باريس الستار على دورة الألعاب الأولمبية التي أضفت سحر الرياضة على قلب العاصمة الفرنسية، لتسلم الراية إلى لوس أنجلوس في ملعب فرنسا.

ويعكس الحفل المرصع بالنجوم آمال لوس أنجلوس في الاستفادة من إحدى نقاط قوتها المتمثلة في تعدديتها الثقافية.

وقال منظمو أولمبياد لوس أنجلوس إن نجوم الموسيقى المولودين في كاليفورنيا بيلي إيليش وفرقة رد هوت تشيلي بيبرز وسنوب دوج سيؤدون فقرات غنائية في حفل الختام.

وستغني الفنانة إتش.إي.آر الفائزة بجائزة “إيمي” النشيد الوطني الأمريكي مباشرة في باريس، فيما ترددت أنباء في باريس أن توم كروز سيشارك في الحفل.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 “إنها اللحظة الأهم في تاريخ أولمبياد لوس أنجلوس 2028 حتى اللحظة، إذ ستمرر باريس العلم الأولمبي إلى لوس أنجلوس”.