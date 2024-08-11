أولمبياد باريس 2024.. معتز برشم يحرز الميدالية البرونزية في الوثب العالي (فيديو)

حصد القطري معتز برشم الميدالية البرونزية في القفز (الوثب) ضمن منافسات ألعاب القوى “رجال” بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء السبت.

وواصل برشم (33 عاما) وجوده على منصات التتويج للمرة الرابعة على التوالي في الأولمبياد محققا أفضل أرقامه هذا الموسم بقفزة طولها متران و34 سنتيمترا.

وكان البطل القطري المخضرم الفائز بفضيتي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وذهبية طوكيو 2020 قد أكد أن أولمبياد باريس ستكون الأخيرة له.

واستمرت المنافسة بين النيوزلندي هاميش كير والأمريكي شيلبي ماكوين الذي رفض تقاسم الميدالية الذهبية.

وبعد أكثر من محاولة فاشلة للقفز مترين و38 سنتيمترا، تم النزول إلى مترين و36 سنتيمترا حيث نجح النيوزلندي في انتزاع الذهبية وذهبت الفضية إلى الأمريكي ماكوين.

وقال برشم في مقابلة مع شبكة (بي إن سبورتس) التلفزيونية القطرية “طموحي دائما كان الفوز بالذهب لكن كل بطولة لها ظروفها، والحمد لله تُوجت بالبرونزية وحصلت على 4 ميداليات أولمبية في 4 ألعاب شاركت بها، وهذا إنجاز في حد ذاته”.

وأضاف “الدعم الجماهيري الكبير كان سببا في هذه الميدالية التي أهديها للشعب القطري وأمير البلاد وللجماهير العربية”.

وتابع برشم الذي قرر الاعتزال بعد أولمبياد باريس “خلال التصفيات تعرضت للإصابة، وواصلت الاستشفاء وقاتلت وحصلت على البرونزية. كانت المنافسة قوية لأنها دورة أولمبية وليست محلية أو قارية لذلك كنت مركّزا بشدة على نفسي بغض النظر عن المنافس، وحاولت تقديم أقصى ما لديّ”.