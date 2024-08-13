قائد برشلونة يودع الفريق بالدموع بعد مسيرة 18 عاما (فيديو)

أعلن قائد برشلونة سيرغي روبيرتو وداعه للفريق خلال مؤتمر صحفي مليء بالدموع، بحضور عدد من أساطير النادي وزملائه، مختتما مسيرة استمرت 18 عامًا منها 14 عامًا مع الفريق الأول.

وأكد نادي برشلونة في بيان نشر على موقعه الرسمي “بعد 373 مباراة و25 لقبًا وهدفًا لا ينسى، يغادر اللاعب الذي انضم إلى لاماسيا في سن 14 عامًا”.

وسجل روبيرتو 19 هدفا لبرشلونة وفاز بدوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني من بين ألقاب أخرى كثيرة.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال روبيرتو “رأيت في السنوات الأخيرة كيف يودع أساطير النادي، واليوم جاء دوري”.

وأوضح “عندما كان عمري 14 عامًا، حققت حلم ارتداء هذا القميص، وبعد عامين من السفر، انتقلت للعيش في مقر أكاديمية لا ماسيا القديم ونمت في غرفها داخل الكامب نو”.

وأضاف روبيرتو “تلك كانت أفضل سنوات حياتي، إذ تعلمت قيم هذا النادي وتطورت كلاعب وكشخص”.

واستعرض مسيرته قائلًا “عندما كان عمري 17 عامًا، ظهرت لأول مرة في برشلونة مع لويس إنريكي، ولدي العديد من الذكريات”.

واستكمل “في عمر 18 عامًا، حققت الحلم وظهرت لأول مرة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب غوارديولا، ومنذ ذلك الحين حققت أحلامي، ومن كان يتوقع أنني سألعب 373 مباراة وأكون قائدًا للفريق”.

واختتم قائلًا “كنت أود أن أقول وداعًا على أرض الملعب، لكنني ممتن دائمًا للدعم الذي جعلني اللاعب الذي أنا عليه الآن. سأحمل في قلبي ما فعله الجمهور، وزملائي أمامكم مستقبل مشرق، لديكم من الآن فصاعدًا مشجع آخر سيحتفل بكل لقب مثلما فعلت”.