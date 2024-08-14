السوبر السعودي.. رونالدو يقود النصر للفوز على التعاون ويضرب موعدا مع الهلال في النهائي

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا، ليقود فريقه النصر للصعود للمباراة النهائية ببطولة كاس السوبر السعودي لكرة القدم، عقب فوزه بهدفين مقابل لا شيء على التعاون، الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وافتتح أيمن يحيى التسجيل بعد 8 دقائق من صفارة البداية، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو قائد النصر تقدم فريقه في الدقيقة 57.

وبدأ النصر اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، وكان له ما أراد عندما توغل ساديو ماني من الجبهة اليسرى ومرر كرة أرضية داخل المنطقة قابلها يحيى الذي قام بتسديدها على المرمى ليسجل الهدف الأول.

وأضاف رونالدو هدف النصر الثاني بعدما توغل سلطان الغنام داخل منطقة جزاء التعاون وأرسل تمريرة في اتجاه قائد النصر الذي قابل الكرة بتسديدة قوية في المرمى.

وتناوب ماني ورونالدو على إهدار عدة فرص أخرى كانت كفيلة بزيادة أهداف النصر مع عدم وجود تهديد من التعاون على مرمى البرازيلي بينتو.

وتأهل الهلال الثلاثاء إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الهلال والنصر يوم السبت المقبل.