ملخص فوز ريال مدريد على أتالانتا في نهائي كأس السوبر الأوروبية (فيديو)

افتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي مسيرته مع ريال مدريد الإسباني بأداء مميز، حيث قاد الفريق لإحراز لقب الكأس السوبر الأوروبية بفوزه على أتالانتا الإيطالي 2-0 في العاصمة البولندية وارسو.

سجل فيدي فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة التاسعة والخمسين، وأضاف مبابي الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين، مما منح الفريق الملكي لقبهم السادس في هذه المسابقة، وهو رقم قياسي جديد. وتجاوز ريال مدريد بذلك غريمه برشلونة وميلان الإيطالي، اللذين سبق لهما التتويج بخمسة ألقاب.

بدوره حقق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقبه الخامس في هذه المسابقة، متفوقاً بذلك على الإسباني بيب غوارديولا. كما أصبح أنشيلوتي يتساوى الآن مع ميغيل مونيوس كأكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع ريال مدريد بفضل إحرازه 14 لقبًا.

مجريات اللقاء

توجهت الأنظار إلى مباراة وارسو حيث خاض مبابي أول مباراة رسمية له بقميص ريال مدريد بعد انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لمدة خمس سنوات. وكان تقديم مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو الشهر الماضي أمام 80 ألف مشجع حدثًا استثنائيًا.

خلال المباراة، كاد مبابي أن يسجل هدفه الأول في الدقيقة الخامسة عشرة عندما انطلق فالفيردي بسرعة نحو منطقة الجزاء ومرر كرة لمبابي، إلا أن دفاع أتالانتا تدخل وأبعدها.

فالفيردي يفتتح التسجيل للفريق الملكي بعد عمل مميز من فينيسيوس 👑⚽️#كأس_السوبر_الأوروبية | #ريال_مدريد_أتالانتا pic.twitter.com/THlxQ0ELAC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 14, 2024

فرض ريال مدريد سيطرته على المباراة منذ البداية، ولكن أتالانتا، الذي تُوّج مؤخرًا بلقب الدوري الأوروبي، حافظ على هدوئه.

وجاءت الفرصة الأبرز لريال في الدقيقة الخامسة والأربعين عندما مرر فينيسيوس الكرة إلى رودريغو الذي سددها وارتطمت بالقائم.

في بداية الشوط الثاني، كاد أتالانتا أن يسجل هدفًا في الدقيقة الثامنة والأربعين، إلا أن تيبو كورتوا تصدى لمحاولة ماريو بازاليتش ببراعة.

استمرت المباراة بوتيرة عالية، وتمكن ريال مدريد من تسجيل الهدفين. في الدقيقة التاسعة والخمسين، قام فينيسيوس بمجهود رائع داخل المنطقة ومرر كرة إلى فالفيردي الذي وضعها في المرمى.

وفي الدقيقة الثامنة والستين، سجل مبابي هدفه الأول بتمريرة من جود بيلينغهام.

بتلك النتيجة، أثبت ريال مدريد تفوقه واستعداداته للموسم الجديد وسط توقعات كبيرة بمواصلة هيمنته المحلية والأوروبية.