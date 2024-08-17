بمشاركة النجم المغربي مزراوي.. زيركزي يقود مانشستر يونايتد لفوز متأخر على فولهام (فيديو)

سجّل الوافد الجديد جوشوا زيركزي هدفًا متأخرًا في ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على ضيفه فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مساء الجمعة.

وسيطر يونايتد على الكرة في معظم فترات المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السانحة للتسجيل وسط تألق من بيرند لينو حارس مرمى الضيوف.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 بعدما قابل زيركزي تمريرة عرضية من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بتسديدة مباشرة في مرمى فولهام.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة في مانشستر إلى جانب زيركزي، حيث وجد المغربي نصير مزراوي القادم من بايرن ميونخ أساسيا، بالإضافة إلى زميله ماتياس دي ليخت الذي شارك بديلًا لوزيركزي صاحب هدف المباراة، فيما وجد المدافع الفرنسي الشاب لينو يورو خارج قائمة الفريق للمباراة بداعي الإصابة.

🔥🔥 جوشوا زيركزي 🔥🔥 ✅ أول مباراة

⚽️ أول هدف#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/3o9Dt1wIOO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 16, 2024

وحصد مانشستر يونايتد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد، في بداية مثالية لمشواره في البطولة.