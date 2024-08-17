محمد صلاح يسجل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول رقما قياسيا تاريخيا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في مباريات فرقهم الافتتاحية بالبطولة.

ونجح صلاح (32 عاما) في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى إيبسويتش تاون ضمن الجولة الأولى للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، متفوقا على آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني الذين سجل كل منهم 8 أهداف.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 65 من زمن اللقاء عندما كان ليفربول متقدما بهدف وحيد، حيث تلقى كرة بينية داخل منطقة الجزاء من زميله المجري دومينيك سوبوسلاي، ليضعها في الشباك من تحت جسد الحارس.

محمد صلاح يفتتح عداد أهدافه 🏹 صلاح أصبح أول لاعب يحرز 9 أهداف في المباريات الإفتتاحية في الدوري الإنجليزي متخطيا لامبارد وروني وشيرر #ليفربول #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/Uehu2r2zQO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين إسهاما في تسجيل الأهداف بالمباريات الافتتاحية لفرقهم في الدوري، برصيد 14 هدفا (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة) بعد أن صنع الهدف الأول في اللقاء لزميله ديوغو غوتا، متفوقا على أسطورة مانشستر يونايتد واين روني (13 هدفا).

وحصد ليفربول أول 3 نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق إبسويتش بلا رصيد.

وأبدى صلاح نجم ليفربول سعادته بفوز الفريق على مضيفه إبسويتش تاون. وعقب اللقاء، قال لقناة (تي إن تي سبورتس) “لقد كانت مباراة صعبة اليوم، والطقس كان دافئا. واجهنا فريقا شرسا، وأنا سعيد بالفوز، وسعيد أيضا بنجاحي في صناعة الفارق”.

وصنع صلاح الهدف الأول لزميله البرتغالي ديوجو غوتا، وأضاف قائد منتخب مصر الهدف الثاني، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

جوتا يبصم على أول أهدف ليفربول في هذا الموسم #ليفربول #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/hkpzoqOoKz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024

وأضاف نجم ليفربول “مواجهة فريق صاعد حديثا إلى الدوري الممتاز على ملعبه تبقى دائما مهمة صعبة، والجماهير تكون متحمسة للغاية، كنا نعرف ذلك قبل المباراة بفضل خبراتنا، لذا توقعنا مواجهة صعبة”.

وتابع “أتمنى أن أسجل الأهداف باستمرار على مدار الموسم، وأحاول دائما مساعدة الفريق، وأكون سعيدا بتسجيل الأهداف أو صناعتها”.

وتحدث صلاح عن المدرب الجديد أرني سلوت المدير الفني لليفربول، قائلا “إنه مختلف تماما، يورغن كلوب عمل هنا لمدة 8 سنوات وأعطى كل شيء للفريق، والآن نعمل مع مدرب جديد بنظام مختلف، ونحن بحاجة إلى التأقلم، ونريد فقط أن نستوعب طريقة لعبه والاستمتاع بكرة القدم”.

وختم صلاح تصريحاته “لا نريد وضع مزيد من الضغوط عليه، بل نحتاج أن نؤدي بشكل جيد وممتع، والتقييم سيكون في النهاية”.