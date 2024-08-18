شاهد: ملخص فوز برشلونة على فالنسيا في افتتاح الدوري الإسباني

قاد النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى فوز ثمين بتسجيله هدفي اللقاء أمام مضيفه فالنسيا 2-1، مانحًا المدرب الألماني هانزي فليك انتصارًا في مباراته الرسمية الأولى السبت، ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإسباني.

وسجّل ليفاندوفسكي هدفه الأول في الوقت الإضافي من الشوط الأول (45+5) ردًّا على هدف السبق لفالنسيا عبر هوغو دورو في الدقيقة 44، قبل أن يخطف الفوز والنقاط الثلاث في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وقال ليفاندوفسكي لقناة موفيستار عقب نهاية المباراة “أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني ومع ثلاثة أو أربعة لاعبين صغار السن للغاية. أعتقد أن هذه المباراة مهمة للغاية، الفوز في بداية الموسم، وخاصة في هذا الملعب في فالنسيا، أمر صعب للغاية”.

وتابع “هدفي دائمًا هو تسجيل الأهداف، لا أعرف عدد الأهداف التي سأسجلها بحلول نهاية الموسم، لكن من المهم جدًّا بالنسبة لي أن أسجل الأهداف لأنها كانت المباراة الأولى”.

أداء برشلونة في الشوط الأول

لم يكن برشلونة -وصيف البطل الموسم الماضي- حاضرًا بقوة في الشوط الأول، فاكتفى بالاعتماد على إبداعات جناحه الشاب الموهوب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، إضافة إلى اختراقات ظهيره الأيسر الشاب أليخاندرو بالدي.

وكادت مهمته تتعقد عندما أوشك مدافعه الشاب باو كوبارسي على إحراز هدف بالخطأ في مرماه في مناسبتين في الدقيقتين 14 و22.

ليفاندوفسكي يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/u3Cp3C12Vr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024

تفاصيل الدقائق الحاسمة

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، منح دورو التقدم لأصحاب الأرض بضربة رأسية إثر تمريرة حاسمة من دييغو لوبيس في الدقيقة 44، لكن ليفاندوفسكي أعاد الأمور إلى نقطة البداية بإحرازه التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع مستفيدًا من تمريرة حاسمة لجمال.

ليفاندوفسكي يسجل هدف التقدم للفريق الكتالوني 🥅🔵🔴#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/rf3F1xncUc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024

وفي بداية الشوط الثاني، ضغط برشلونة لتسجيل هدف التقدم، فحاول جمال لكنه اصطدم ببراعة حارس مرمى فالنسيا المتألق الجورجي جورجي مامارداشفيلي في الدقيقة 46، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي بكسر تألق الجورجي من ركلة جزاء في الدقيقة 49.

فرصة برشلونة لقتل المباراة

وسنحت لبرشلونة أكثر من فرصة لقتل المباراة عبر فيران توريس في الدقيقة 58، وليفاندوفسكي الذي فشل في تسجيل الثلاثية “هاتريك” في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.