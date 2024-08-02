شاهد: ملخص فوز المغرب برباعية على أمريكا في أولمبياد باريس

حقق المنتخب المغربي إنجازًا تاريخيًا ببلوغه نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس للمرة الأولى في تاريخه.

جاء ذلك عقب فوزه الساحق على نظيره الأمريكي برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية، أمام أكثر من 45 ألف متفرج.

🎬 شاهد ملخص المباراة 🇺🇸🇲🇦 المنتخب المغربي يحقق فوزاً كبيراً أمام المنتخب الأميركي ويتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™ #الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/BEFvOsIShF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024

وتقدم سفيان رحيمي بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 29، وأضاف إلياس أخوماش الهدف الثاني في الدقيقة 63، قبل أن يحرز أشرف حكيمي الهدف الثالث في الدقيقة 70، واختتم البديل المهدي موهوب الرباعية بهدف آخر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+1.

وكان المنتخب المغربي قد حجز بطاقته إلى ربع النهائي بفوز كبير على العراق بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما تغلب على الأرجنتين حاملة اللقب مرتين 2-1 في الجولة الأولى.

وسيواجه المغرب في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة إسبانيا واليابان التي تُقام في ليون.

ويشارك المنتخب المغربي في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، ويتطلع لتحقيق مركز أفضل من الرابع، مستهدفًا التتويج بميدالية أو اللقب الأول في تاريخه والثالث للقارة الإفريقية بعد نيجيريا عام 1996 والكاميرون عام 2000.

أداء المنتخب المغربي تميز بالحيوية والتحركات النشيطة، حيث قاد سفيان رحيمي قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

المباراة بدأت بحذر من الفريقين، لكن المغرب بسط سيطرته تدريجيًا بعد الدقيقة 13، حيث قدم أداء رائعًا وسيطر على مجريات اللعب.

المنتخب المغربي يحقق فوزاً كبيراً أمام المنتخب الأميركي ويتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/H6khzPxNqJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024

ورغم محاولات أمريكية متفرقة، استطاع المنتخب المغربي الحفاظ على تقدمه وتوسيع الفارق، ليحقق فوزًا مستحقًا يقوده إلى نصف النهائي.

وفي مباريات أُخر، من المقرر أن تلعب مصر ضد الباراغواي في مرسيليا، والأرجنتين ضد فرنسا في بوردو.