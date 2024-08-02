شاهد: ملخص فوز مصر على باراجواي في أولمبياد باريس

تأهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس، وذلك عقب فوزه على باراجواي 4/5 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وتقدم منتخب باراجواي عن طريق دييجو جوميز في الدقيقة 71، قبل أن يسجل إبراهيم عادل هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، تم الاحتكام إلى الوقت الإضافي على شوطين، حيث سيطرت عليهما نتيجة التعادل ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لمصر بفوزه 5\4.

المنتخب المصري يصنع التاريخ ويبلغ نصف نهائي منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 🇪🇬🤩#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/QeNMiub3vi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2024

وسجل لمصر في ضربات الترجيح كل من أحمد نبيل كوكا ومحمد النني وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل، فيما سجل لباراجواي دييجو جوميز وفالدير فييرا وماركوس جوميز وفابيان بالبوينا وأضاع مارسيلو بيريز.